Habitué aux joutes médiatiques, hier comme dirigeant communiste, aujourd’hui comme chroniqueur politique, Olivier a des tripes et du cœur quand il s’agit de défendre ses idées. « J’aime qu’on me contredise ! » pourrait être sa devise.

La mort a une odeur. Le 7 octobre, lors de l’attaque terroriste du Hamas, elle a eu celle d’un pogrom. Le 7 octobre, sur la terre de l’État d’Israël qui a été fondé pour que cela n’arrive plus, des juifs ont été éliminés en tant que juifs. Je n’ai pas mis beaucoup d’ardeur à discuter ce qui relève du « terrorisme » ou d’un « crime de guerre ». Des civils ont été tués, ce qui constitue un « crime de guerre », mais le Hamas n’est pas l’armée régulière des Palestiniens. Le Hamas est même l’ennemi de la cause palestinienne.

Des « résistants » ? Ma famille compte un fusillé, lors d’une opération de parachutage d’armes dans le sud de la Gironde, et un déporté : deux frères unis dans un même combat pour la patrie et la liberté. Ils n’ont jamais agi comme le Hamas…

Est-il acceptable de comparer les événements du 7 octobre avec les crimes du nazisme ? La même odeur ? Il suffit de lire les témoignages des personnes chargées de la reconnaissance des corps à la morgue de Shura pour prendre la dimension des exactions commises. Et d’écouter leur silence. L’indicible.

Ceux qui, à gauche – une partie de la France insoumise – tergiversent pour qualifier les crimes du Hamas, n’ont pas quitté le« champ républicain », mais celui de notre humanité commune. Par naïveté ?

J’y vois surtout un calcul cynique. Ad nauseam.

L’imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, rappelle que « s’attaquer à des civils est un acte terroriste contraire au droit international, mais aussi au droit canonique islamique.[…] Le Hamas, ce n’est ni la Palestine, ni les musulmans, ni même, d’ailleurs, les Arabes ! » Il dit la même chose que l’archevêque d’Alger, monseigneur Vasco, qui observe que« la violence du Hamas est sans excuse mais n’est pas sans cause ».

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale de l’ONU vote la résolution 181, qui partage la Palestine du mandat britannique en deux États, un juif et un arabe.

Depuis, l’État palestinien n’a jamais vu le jour.L’espérance des accords d’Oslo de 1993 a été déchirée par l’alliance entre le Likoud de Benjamin Netanyahou et l’extrême droite israélienne, et parle Hamas dont le premier objectif est la destruction de l’État d’Israël. Netanyahou a joué le Hamas contre l’Autorité palestinienne. Israël est une grande démocratie, et à n’en pas douter, la future commission d’enquête sera intraitable envers l’actuel Premier ministre. Depuis les accords d’Abraham, on dirait que la question palestinienne est évacuée, sortie des radars politiques et diplomatiques, tout comme la solution à deux États.Les dirigeants arabes ont participé à cette opération lamentable. Depuis, la colonisation illégale et brutale de la Cisjordanie a été relancée pour rendre impraticable la création territoriale d’un État palestinien. Depuis, la France n’a plus été celle de de Gaulle, de Giscard, de Mitterrand et de Chirac.

Pour Jaurès, « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir ».Le Proche-Orient peut aujourd’hui s’embraser. Mais quel autre chemin que celui d’une nouvelle espérance ? Il y a des Rabin en Israël et des Arafat en Palestine, ainsi que dans les prisons israéliennes. Il y a des forces vives pour un avenir commun entre la Méditerranée et le Jourdain : qu’elles s’avancent dans la nuit actuelle.