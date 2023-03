Brendan Fraser contre quelques lourdauds

Brendan Fraser sera-t-il récompensé aux Oscars, le 12 mars? Il est très bon dans l’excellent The Whale, en salles depuis mercredi. Il y interprète un enseignant obèse et homosexuel. Un rôle touchant, qui coche toutes les cases pour plaire aux militants wokistes. Enfin, presque tous…

Sorti en France le 8 mars 2023, le film américain The Whale, de Darren Aronofsky, nommé au 79e Festival International de Venise fin 2022, est l’objet de polémiques. Il raconte l’histoire de Charlie, professeur d’anglais obèse et homosexuel, joué par Brendan Fraser, qui souffre d’attaques cardiaques et d’insociabilité. Pendant ses cours en ligne, Charlie n’ose pas allumer sa caméra, tant il craint d’être ridiculisé par ses étudiants pour ses 272 kilos.

Applaudi unanimement par les critiques, le film a pourtant été l’objet de vifs reproches par les cliques wokes de Hollywood et de la West Coast américaine. Quel était le problème ? Brendan Fraser n’est ni obèse, ni gay et portait une combinaison de plusieurs kilos pour incarner le rôle de Charlie.

Une tâche éminemment difficile et pour laquelle il a été applaudi… et accablé. L’acteur Daniel Franzese, obèse et gay, connu pour son rôle dans Lolita Malgré Moi, a accusé le film d’être grossophobe. Brendan Fraser ne pouvait pas légitimement jouer ce rôle, parce qu’il ne sait pas ce que c’est que d’être obèse et gay. « Qui sait mieux ce que c’est d’être un homme queer obèse qu’un homme queer obèse ? » a interrogé Franzene, avec un brin de jalousie. Mais le principe du métier d’acteur n’est-il pas précisément d’imiter des rôles et des situations en tous genres et à la perfection ?

En 1976, Dustin Hoffman, star du film Marathon Man, devait se mettre dans la peau d’un personnage qui n’avait pas dormi depuis trois nuits. Hoffman, soucieux de bien faire, passa donc trois nuits blanches. Une bêtise qui lui valut un reproche de son aîné, l’acteur Lawrence Oliver. La réplique est restée connue: « pourquoi n’essaierais-tu pas simplement de le jouer [to try acting] ? » lui demanda-t-il.

