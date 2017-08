Philosophie :

– L’œuvre de Jean-Paul Sartre : acheter, vendre, conserver, sous-pondérer ou surpondérer ? Vous développerez vos recommandations aux investisseurs.

– Comment Paul Ricœur concilie-t-il le leadership inspirationnel (appelé verticalité en langue vernaculaire) avec la créativité communautaire bottom-up (appelée horizontalité en langue vernaculaire) pour optimiser la productivité de la vie politique ?

– En vous appuyant sur les statistiques de coûts des opérations militaires et de coûts des opérations de maintien de la paix dans le document joint, calculez la valeur nette actualisée du projet de paix perpétuelle d’Emmanuel Kant.

– Le sexe, l’argent et le pouvoir épuisent-ils les aspirations humaines ou faut-il en plus baratiner des trucs verticaux, genre transcendants ?

– Calculez le retour sur investissement de la lecture du Banquet de Platon (en prenant un exemplaire acheté 8 euros sur Amazon).

– Le désir sans frein est-il solvable ?

– L’esprit peut-il se départir des contraintes du compte d’exploitation ?

Littérature :

– « Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse » : le concept marketing de l’obsolescence programmée dans l’œuvre de Jean de La Fontaine.

– Comparez Steve Jobs à François-René de Chateaubriand.

– Comment Marguerite Duras a-t-elle créé un overwhelming competitive advantage (aussi appelé en langue vernaculaire avantage compétitif décisif) dans le fiction market ?

– Les market trends dans l’autofiction.

– Vous décrirez la stratégie out of the box de Michel Houellebecq depuis Extension du domaine de la lutte.

– Quelles pourraient être les synergies entre le Bon Marché et l’œuvre de Balzac ? Écrivez une recommandation à la direction générale de LVMH.

– « Levez-vous, orages désirés » : la littérature nous enseigne-t-elle à casser les codes des business model ?

– Exercice d’invention : une femme trentenaire découvre son hétérosexualité et son catholicisme. Racontez ses doutes, sa lutte contre les préjugés culturels, et les stratégies qu’elle déploie pour faire accepter sa différence et amener finalement son jules devant un curé en vrai dans une église encore consacrée.

– Exercice d’invention : vous êtes DRH et un employé en open space a mis en fond d’écran la citation suivante : « La chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les livres. » Racontez l’entretien préalable à son licenciement.

Histoire :

– César, Napoléon, Hollande, Macron : trouvez l’intrus.