Antoine Dupont: trop d’engagement?

L’acteur Jean Dujardin et le sportif ont reproché à l’hebdomadaire Valeurs actuelles de les avoir mis en une.

Ces polémiques entre Jean Dujardin (Antoine Dupont approuvant ce dernier), et Valeurs actuelles (sa couverture sur la “France Rugby” avec les photographies des deux premiers) seraient ridicules si elles n’étaient pas révélatrices d’une idéologisation de tout… D’accord pour “la France Rugby”, mais pas de récupération politique. Ce ne sont pas nos valeurs. Voilà, peu ou prou, la substance de ce que le duo oppose à l’hebdomadaire Valeurs actuelles. On pourrait penser que l’affaire est gravissime alors que ce journal se contente d’énoncer une évidence – il y a bien une France du rugby, qui sur tous les plans suscite plus l’adhésion que le monde du foot – et d’exprimer son admiration pour l’équipe de France et notamment son remarquable et exemplaire capitaine Antoine Dupont. Il y a des interventions plus critiquables ! Comment ne pas être surpris, d’abord, par l’irritation politique de Jean Dujardin qui, pourtant, a été vivement contesté pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde que le progressisme a qualifié de “ringarde” et de conservatrice ? Autrement dit, il impute à Valeurs Actuelles, de manière absurde, ce que lui-même s’est vu reprocher…

Antoine Dupont a tort de s’embarquer dans cette controverse

Pour Antoine Dupont, il faut que je sois clair. Il appartient, sur le plan sportif, à cette élite infiniment rare – pratiquement un duo ! – qui, quoi qu’elle puisse penser et dire, aura toujours les suffrages de la majorité des citoyens, tant elle domine et est admirée. On aura compris que l’autre membre du duo est Kylian Mbappé. Je les considère, pour ma part, comme intouchables sur le plan sportif. D’autant plus qu’Antoine Dupont, lui, n’est jamais tombé dans les délires de Mbappé, notamment au sujet de la mort de Nahel. Il me semble cependant qu’Antoine Dupont aurait pu et dû se dispenser d’une telle controverse qui brouille une image dont la grande force était d’être universelle, partagée par l’ensemble de la communauté nationale, en tout cas celle qui supporte le rugby. En effet sa réaction est susceptible de laisser croire que son sport n’aurait pas droit à un enthousiasme sans la moindre coloration politique. Ce qui serait navrant. On sait qu’Antoine Dupont a une sensibilité et des convictions de gauche. Comme citoyen, il avait déjà manifesté son opposition au projet de loi sur les retraites en signant une pétition avec d’autres sportifs. Pour ma part j’avais d’ailleurs regretté que ce formidable joueur et cette personnalité d’une discrétion remarquée se soient engagés publiquement de cette manière.

Le doigt dans l’engrenage

Parce que, une fois le doigt et l’esprit mis dans un processus partisan, la fatalité est implacable qui va vous conduire régulièrement à donner votre avis sur des sujets importants mais pour lesquels le sportif admiré que l’on est n’a pas de légitimité particulière pour convaincre ceux qui ne pensent pas comme lui. Je dénonçais, au début de mon billet, l’idéologisation de tout. Je regrette qu’au sein d’un consensus quasi total qui résiste à quelques assauts aigres, Jean Dujardin et Antoine Dupont, pour cibler Valeurs Actuelles et se distinguer sans nécessité, aient cru bon de faire dissidence. Qu’Antoine Dupont garde son engagement pour les matchs ! La France aura besoin du demi de mêlée qu’il est, du capitaine exemplaire inspirant confiance à tous.

