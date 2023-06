Alerte aux godemichés et aux fake-news sur “Quotidien”!

Contrairement à ce qu’a raconté Quotidien, le 19 mai, les préservatifs et sex-toys ne représentent pas 223 millions de tonnes de déchets par an en France.

Les maraîchers et autres producteurs qui pensaient se refaire la cerise sur le sexe vert (carottes, concombres, voire butternuts), peuvent remballer leurs outils. Les décomptes à la mords-moi le jonc de Maïa, la madame cul-cul de Quotidien, sont faux. Enfin, pas faux-faux, juste une « erreur de rapidité » avouée bien volontiers aux checknewseurs de Libé. Elle a juste sauté un mot dans sa compréhension de l’article d’origine (cadeau de Noël) de « Glamour Magazine » du 25 décembre 2019.

« Think about it : condoms, sex toys, lube, even the pill, all have a seismic environmental impact ; contributing to an estimated 222.9 million tonnes of waste in the UK a year – it’s enough to make you cross your legs forever ».[1] Contributing Maïa ! Contributing ! Vous avez sauté contributing. Vraiment, où avez-vous la tête ? la partie n’est pas le tout. Et, votre chiffre de 223 millions, là encore, ça ne va pas du tout. Il s’agit des Anglais, pas de nous. Deuxième « approximation » donc. Mais, le plus stupéfiant dans cette histoire, c’est que chez Quotidien, cette info (qui entre nous n’est pas de première fraîcheur) n’a l’air d’étonner personne. Plusieurs hypothèses :

– ce chiffre correspond à leur consommation personnelle,

– aucun d’entre eux (chef compris) ne sait « combien pèse » une tonne,

– aucun d’eux (chef compris) ne sait faire deux petites divisions vite fait et trouver que plus de 3 000 kilos de « déchets sexuels » par an, par Français, enfants compris, ça fait quand même au moins huit kilos par jour et par personne,

– ils ne sont là que pour rigoler sur commande, ils ne peuvent pas penser en même temps,

– ils n’ont pas le droit de la ramener,

– ils (toujours chef compris) ne font pas attention ce qu’elle raconte,

– ils gobent n’importe quoi.



Ou peut-être est-ce tout cela à la fois.

[1] « Pensez-y : les préservatifs, les sex-toys, les lubrifiant, voire la pilule constituent des séismes pour l’environnement ; en contribuant aux 222,9 millions de tonnes estimés de déchets annuels du Royaume-Uni. Assez pour vous faire croiser les jambes à jamais ».