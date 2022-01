Zemmour n’est pas un homme à «déconstruire»!

Plus de 200 femmes signent une tribune en soutien à Eric Zemmour

Françaises, nous sommes chaque jour plus nombreuses à soutenir Eric Zemmour, car nous sommes convaincues qu’il est le seul capable de nous tirer des abîmes de nihilisme dans lequel la classe politique s’évertue à nous noyer. Eric Zemmour serait ce mâle blanc, hétérosexuel de plus de cinquante ans, qui revendique l’héritage de notre civilisation française et chrétienne, et est devenu par conséquent l’homme à déconstruire.

On nous explique que « nos petits problèmes » vont être réglés lorsque les trottoirs seront plus larges, lorsque les garçons joueront à la dinette, ou que l’on aura martyrisé notre langue à coups d’autrices et de pompières

Nous sommes étudiantes ou mères de famille, salariées ou chefs d’entreprise, infirmières ou avocates, universitaires ou serveuses, toutes mues par une même certitude : nous ne voulons pas qu’une poignée de militantes déconnectées du réel s’arroge le monopole de la représentation des femmes dans les médias et dans l’espace public, derrière la bannière contestable du « néo-féminisme ».

Le modèle français menacé

Leur tribunal implacable fait chaque jour de nouvelles victimes. Cette inquisition, relayée par les médias, distribue les certificats de vertu, les bons et les mauvais points, fait et défait les réputations, se mêle de tout, et surtout de ce qui ne la regarde pas. Elle s’occupe de notre sexualité, de nos copains, de nos maris, de nos patrons, de notre panière à linge et des jouets de nos enfants. Nous voulons mettre un terme à cette tyrannie sournoise et omniprésente qui se glisse jusque dans nos relations les plus intimes.

Eric Zemmour est le seul candidat à dénoncer avec vigueur et pertinence les ravages du néo-féminisme, et des idéologies qui l’accompagnent. Cancel culture, wokisme, intersectionnalité, autant de mots barbares pour recouvrir une seule et même réalité : la mise à mort de ce qui fait l’essence et la beauté de notre civilisation et de notre identité. Nous sommes les héritières d’une culture millénaire qui estime et valorise la femme. Une civilisation où la femme a toute sa place. Une femme libre et créatrice, honorée et respectée, pour un modèle envié à travers le monde.

Osez la féminité !

Seul Eric Zemmour ose remettre les choses en place avec énergie et bon sens. Lui seul dit tout haut ce que nous sommes tant à penser tout bas. Non, l’urgence d’aujourd’hui, pour des millions de femmes, n’est pas la question de la parité dans les comités exécutifs mais celle de la fin du mois ! Oui, le meilleur pour un enfant reste d’être élevé par son père et sa mère ! Non les hommes ne sont pas nos ennemis mais nos pères, nos frères, nos fils et nos maris.

Il est temps de remettre nos valeurs à l’endroit, à l’école, à l’université, dans la rue et au travail. Eric Zemmour peut nous y aider : il a les convictions pour cela, et le courage de les assumer quand tout vise à le faire taire. A ses côtés, nous voulons oser la féminité, et non ce féminisme dévoyé. Une féminité fière, épanouie et réaliste. Nous assumons pleinement l’attribut féminin qu’est la maternité mais refusons d’être réduites à des « personnes » munies d’un vagin ou d’un utérus. Filles d’Héloïse, de George Sand, de Coco Chanel et de Brigitte Bardot, nous croyons que l’amour est un sentiment, mais pas l’insécurité.

Théorie du genre, cours d’école, écriture inclusive, fable du patriarcat…

Eric Zemmour est aujourd’hui le seul à avoir compris ce qui nous met véritablement en danger, nous les femmes de France. Lui seul dénonce l’arrivée massive, sur notre sol, d’individus modelés par une religion et une civilisation, l’islam, qui a fait de la femme depuis des siècles la reléguée perpétuelle. Et pendant que les beaux esprits chassent « les propos déplacés » dans les salons parisiens, nous sommes priées d’éviter certains quartiers et de rallonger nos jupes pour emprunter le métro. La violence gratuite, la peur au ventre sont notre quotidien. Comment oublier Chahinez brûlée vive par son mari, Laura et Mauranne, poignardées en plein jour à la gare de Marseille, Axelle, traînée sur 800 mètres par la voiture de son agresseur, Stéphanie, égorgée dans le sas de son commissariat.

Et ces maux dont nous, les femmes, sommes les premières victimes, se trouvent dramatiquement amplifiés par le délire idéologique ambiant : le coupable universel est désigné, ce serait le patriarcat occidental. Voilà qui permet d’éviter de nommer les choses ou de répondre avec réalisme au drame des viols ou des agressions.

Marie Durand et Eric Zemmour

Nous préférons des hommes qui construisent des EPR pour projeter notre pays vers l’avenir avec responsabilité, plutôt que des femmes qui jettent des sorts et l’enferment dans les pires archaïsmes. Nous voulons aussi des femmes qui construisent des EPR, sauf que pour nous, la prime doit aller à la compétence, et non aux quotas cache-misères. Nous ne voulons pas de ces fausses solutions qui dévalorisent les femmes et méprisent leurs vraies souffrances.

Une chose est sûre, nous continuerons de dénoncer avec force la trahison et la lâcheté des politiciens de tous bord qui ont repris à leur compte l’idéologie folle portée en France par la vague #BalanceTonPorc, les « écoféministes » et leurs porte-paroles.

Résolument, nous l’affirmons : aujourd’hui, pour la France, le candidat des femmes est Eric Zemmour.

Signataires

Abassi melanie Commercante

Adèle Chupin Dirigeante d’entreprise

Agathe Dionnet Étudiante en AES

Agnes d’Amilly Directeur administratif et financier /Secrétaire général

Alexane Isnard Chef d’entreprise

Alexia Tourrucou Administrateur des ventes

Alice Blum Commerçante

Alice de Gentile Étudiante, Sciences Po Paris

Alice Gramfort Commerçante

Ambrine Mohamed Clerc de notaire et étudiante en droit notarial

Angélique Durand Chef d entreprise

Anna Dhalluin Étudiante en géopolitique

Annabelle Moulin Mère au foyer

Aodrenn Thibault Etudiante en école de commerce

Astrid de la Rüe du Can UX/UI designer

Athenais Collard Doctorante en implantologie dentaire

Aubin Cindy Commerciale

Aude Lombard Médecin

Audrey loupmon Responsable pôles finances et ressources humaines

Aurélia Eynard Profession libérale

Aurore Ginouves Etudiante en droit

Axelle Hue Employée

Axelle Le Gal de Kerangal Chargée de marketing

Béatrice Biet Restauratrice

Béatrice Sion Etudiante en medecine

Bérénice Schuppert Étudiante en droit

Boudra Ouanessa Aide Médico psychologique

Brandy Jany Psychotherapeute psychanalyste

Brigitte sully Educatrice spécialisée

Camille Marazato Conservation du patrimoine

Candice Hardelin Étudiante en histoire

Carine Christini Fonctionnaire de police

Carmen Nicolas Professeur d’économie, droit et management

Carole Marchioni Traductrice freelance

Caroline-Christa Bernard Juriste

Catherine Cardot Directrice commerciale

Catherine Kuster Salariée dans le secteur du tourisme

Caty kammoun Retraité

Cécile Fischer Chef de projets communication marketing

Celia Vallet Master Alternance Risque et Environnement

Cellier Roxane Juriste

Chantal Lemarotel Contrôleur Caf

Chantal Pichaud Retraitée

Charline rochette Mère au foyer actuellement (community manager)

Charlotte Boyer Professeur d’allemand

Charlotte garcie Etudiante en DAEU (Diplome d’acces aux études universitaires)

Charlotte-Emmanuelle Bosc Adjointe de direction

Christelle Pasquet Secrétaire

Christine Broche Retraitée

Christine GENNETIER Retraitée

Christine Latreille Ingénieure territoriale

Christine LESAFFRE Fonctionnaire

Cindy Nunes Assistante de direction

Claire Chenu Retraitée

Claire Reynaud Étudiante Master Commerce du vin

Claire-Agathe Moucadel Etudiante en droit

Clara Martin Étudiante en psychologie

Clémence FERBER–BETTINI Alternante en électronique

Clémentine Lefebvre Étudiante en BTS économie sociale familiale à Caen

Clotilde Gaillard de Saint Germain Étudiante nutrition/diététicienne

Corinne ESPASA Orthoptiste

Cornelia Costea Professeure

Cyriane Cerclet Étudiante en psychologie

Diane Turmel Responsable Événementiel

Dominique aharonian Retraitée

Dorothée Martin Directrice activité industrielle

Eglantine Penel Graphisme

Elena Christmann Enseignante

Elena Lebecque Contrôleur financier

Elena Von Haeflinger Analyste financière et vidéaste

Elisa Beauchamp Étudiante en Design graphique et communication

Elodie Arbète Agricultrice éleveuse

Emilie Boulard Responsable relation clientèle hôtel-restaurant

Emilienne BALON femme au foyer

Emma Top Étudiante en école de commerce

Emmanuelle MERIMEE Ingénieure travaux publics

Emmanuelle Taupiac Psychologue

Estelle Gameiro Ramage Professeur des écoles

Esther Heide Artiste

Esther Schouman-Mercier Études psychologie

Evelyne Birot Directrice agence de voyages

Fabienne CAQUELIN Mère au foyer

Fati Bitout Étudiante

Florence Deletang Cadre d’éducation

Florence Savage Commerciale

Floriane Lefèvre Médecin

Gaëlle Ricou Employée de maison

Gallien Isabelle Retraitée

Laure Guilbaud Aide soignante

Gwendoline Cazard Conseillère Commerciale

GWENDOLINE LEROY Mere au foyer

Héloïse Lagaillarde Office Manager

HEMARDINQUER Catherine Enseignante privée

Hermine Sutter Juriste

Inès Chopard Alternance en communication

Inès Grouze Étudiante en commerce

Inès Vanhoutte Sans

Isabelle Cominotto Comptable

isabelle de la Guéronnière Instructrice régulation des naissances et naturopathe

Isabelle Razafin Professeur des écoles

Isabelle Renaud-Chamska professeur agrégée de lettres classiques à la retraite

Joëlle Widmer Ex- pilote de ligne ( commandant de bord à Air France) ,départ volontaire dû à la crise sanitaire

Johanna Valdeyron Technicienne de surface

Josée Fuentes Retraitée

Josiane Piret Élue

Julia Colonna Auxiliaire veterinaire

Julie Mothé Étudiante infirmière

Julie Truffaut Enseignante

Justine Tosonian Éditrice

Karine Boisset Auto entrepreneur dans le tourisme

Karine Lemercier Aide-soignante

Kimberley Perlot Employée polyvalente

Laetitia de Boysson Chargée de communication

Laura Basso Community Manager

Laure Breton Étudiante en arts

Laurence Mermet Responsable administratif et financier

Laurine Ladian- -Fassi Étudiante en prépa art/archi/animation

Lauryne Anicet Étudiante en linguistique anglaise

Lauryne Chollet Bts cg

Le Pichon Pauline Femme au foyer

Leïla Blangero Cadre de banque

Lesage Sabrina Infirmière

Lisa Verlande Etudiante en Histoire

Lise Caillaud Indépendante

Lola Pinot Closeuse

Lorraine Langard Étudiante en droit

Lorraine vaur Étudiante CPGE sciences Po

Louise mercier Étudiante en droit

Lucie Guilliot Généalogiste professionnelle

Lucie Tivolle Traduction littéraire

Lucy Georges Professeur

Madeleine d’Hueppe Exploitant agricole

Madeline Henrich Étudiante en droit

Mai Rimlinger Responsable de restaurant

Malika Messaoudi-Loubet Intervenante sociale

Margaux Lasselin Juriste

Marguerite Frison-Roche Manager culturel

Marie Chopin Retraité

Marie dumont Esthéticienne

Marie Durand Ingenieur en banque – Actuaire

Marie PLEGAT Étudiante M2 Neurosciences

Marie tasso Enseignante retrAitee

Marie-Alix Darmendrail Juriste, mère au foyer

Marie-Béatrice de Geofory Droit-Option Santé

Marie-Camille Gocar Entrepreneuse

Marie-Gabrielle Barbotin Responsable administrative

Marie-Isabelle Hutchings Conseillère en immobilier

Marie-Joelle Surgent Retraitee ministere des armees

Marie-Joëlle Yebra Retraitée de l’Education Nationale

Marie-Lys Couturier Étudiante en santé

Marie-Noël Lablatinière Comptable

Marie-Odile Quentin Retraité

Marielle Malet Enseignante

Marine huou Commerce et management

Marine Puig Étudiante en sociologie

Marion Bottou Chargée de projets simplifications administratives

Maroussia Lasfargues Professeur art plastiques

Marthe Pscl Etudiante dans l’éducation

Martine lahontan Retraite

Martine Roussos Retraitée

Martine Sinault Retraité

Maryse Richer retraitee

Mathilde Chapelain Étudiante en droit

Mathilde Leconte Duchange Étudiante en droit public

Mathilde Parant Enseignante

Mathilde Schaeffer Manager

Mireille hubert Décoratrice en retraite

Monique Cassany Auxiliaire de vie

Monique Magne Enseignante

Monique Narquin Retraitée

Myriam Fourey Formatrice en langues etrangères

Myriam Oddou Auxiliaire de vie

Natali Avdalova Étudiante en droit

Nathalie Dubois Cadre supérieur

Nathalie MACHUCA informaticienne

Nicole Weyer Professeur certifiée ( retraitée)

Noélie Beugré Étudiante en lettres modernes

Noémie Béguin Étudiante Bts diététique et serveuse

Océane Micheletti Technico-commerciale

Odile GRIMMER Assistante de direction

Odile THOMAS Retraitée

Pascale Deutsch ATSEM

Pauline Loiret Chirurgien dentiste

Pauline Norab Interne en médecine

Pauline Sellier Caissière en jardinerie et vendeuse en produits du terroir

Pegard Retraitée

Pia MARTEL Juriste

Rebecca Trojman Chirurgien dentiste

Régine ABEEL Retraitée de la fonction publique territoriale

Rio Vega Olga Retraitée

Romane Albanel Étudiante en droit

Romane Bosch Étudiante scientifiques pour médecine

Rosemarie Vega Recrutement

Roxane Cellier Juriste

Roxane Tanzy Enseignante

Salomé Benyamin Nourrice

Sandrine Delatre Mère au foyer

Sasha Lavernhe Pharmacien

Séverine DUMINY Professeur de Mathématiques

Soizic DI BIASE Juriste

Solène de Mézerac Etudiante en master de chimie

Sophie Duhamel Gestion immobilière

Sophie Hillion Retraitée

Sophie Huard Enseignante

Sophie Régnier Enseignant

Sophie Régniez Mère au foyer

Stéphanie Toussaint Administration

Sylviane van Leeuwen Psychopraticienne / Psychanalyste

Sylvie dumont Retraitée

Sylvie Mantel Enseignant chercheur

Taillefer Margot Etudiante en droit

Tiffany Spitaleri Étudiante en master de relations internationales

Valentine Leclerc Étudiante en Histoire de l’Art et archéologie

Valerie Baglin Auto-entrepreneur

VALERIE CERVIA Ex professeur enseignement superieur

Valérie de Panafieu Romancière

Valérie Hennequin Assistante de direction

Véronique Coissard Médecin

Victoire de Lacoste Étudiante en Lettres Classiques

Victoria Bonneville Étudiante en médecine

Virginie Bloud Conseillère conjugale

Virginie Morize Gérante maison d’hôtes

Viviane Not Retraitee

Vrignaud Christelle-Marie Docteur en médecine

Yoneko KIKUCHI Formatrice-Coordinatrice des affaires franco-japonaises

Yvette Moreau Retraitée

Monique Pot Chef d’entreprise

Marion Durant Agent SNCF

Marie Pellerin Ingénieur

