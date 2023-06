Immobilier: Karine Viard et le “triangle d’or de Bougival”

L’actrice césarisée en 2019 interprète un agent immobilier, dans le nouveau film de Bruno Podalydès à la distribution prometteuse (Eddy Mitchell, Sabine Azéma, Agnès Jaoui…). Malheureusement, le film déçoit terriblement.

C’est peu dire qu’à de rares exceptions près, on aime beaucoup le cinéma de Bruno Podalydès, tendance Liberté-Oléron ou Comme un avion, des films en forme de comédies absurdes aux castings impeccables et aux mots d’auteur réjouissants.

Ce Wahou ! déçoit alors terriblement. Poussif, morcelé, convenu et convenable, il déroule un programme sans surprise, fait de petits sketches mis bout à bout pour raconter le quotidien d’une agence immobilière.

On s’en prend à penser qu’en comparaison, La Maison du bonheur de Dany Boon était infiniment plus drôle et acide sur cette profession qui se donne tellement de verges pour se faire battre. Mais ici rien de tel. On sauvera juste la trop courte apparition du frère Podalydès, Denis, parfait dans un rôle muet à la Tati. Tout le reste laisse de marbre, quand il ne génère pas le malaise, comme Eddy Mitchell qui cabotine comme jamais et sans grâce aucune. Passons.

Wahou, de Bruno Podalydès

Sortie le 7 juin 2023