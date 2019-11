Opposée au voile, la féministe franco-tunisienne Hélé Béji cherche néanmoins à en comprendre les ressorts. Pour l’auteur de Dommage, Tunisie !, son essor doit moins à la tradition islamique qu’à notre modernité. La République doit ramener ces brebis égarées sans les ostraciser.



Causeur. Le dernier épisode du feuilleton qui a démarré à Creil il y a trente ans concerne le voilement des accompagnatrices scolaires. Mis bout à bout, toutes ces affaires (hijab, burqini, burqa) forment-elles une offensive islamiste contre le modèle républicain français ?

Hélé Béji. Non. Demandons-nous plutôt si le port du voile ne progresse pas parce que l’autorité républicaine s’est perdue. Aujourd’hui, la démocratie française a été défigurée par le dogme trivial de la surenchère du moi et l’impératif du « droit culturel » à la reconnaissance de chaque singularité, identité sexuelle, marque de mode, engouement alimentaire, marquage du corps, que sais-je encore.

Peut-on vraiment mettre sur le même plan string, revendications LGBT et voile islamique ? N’est-ce pas du relativisme ?

Mais le relativisme se développe déjà ! Je suis effarée des dégâts que provoque le multiculturalisme. La notion de droit culturel attaché à une croyance, ou à une affirmation identitaire contredit l’humanisme républicain. L’idée qu’il faut affirmer ses droits culturels rend attractifs et légitimes les phénomènes d’idolâtrie de soi tous azimuts, tels le voile ou des contre-conduites encore pires. Pourvu que l’on vous voie et que l’on vous remarque, tout est bon pour s’épancher et s’affirmer. Il n’y a plus d’intime, plus de vie intérieure. C’est le culte de l’exhibitionnisme.

Mettez-vous à la place des Français. Comprenez-vous qu’ils se sentent en situation d’insécurité culturelle face au voile ?

Je me mets dans la peau d’une Française que je suis aussi. Nous autres Occidentaux pensons que la philosophie, la raison, l’égalité des sexes sont incontournables dans le processus de démocratisation d’une société. Car les femmes se disent : « On aura fait mille sacrifices séculaires pour se libérer du pouvoir masculin, des vêtements étouff