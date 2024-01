L’usine à gaz des chaudières françaises

Il faut débourser en moyenne 13 000 euros pour une pompe à chaleur alors qu’une chaudière à gaz coûte moins de 5 000 euros. Malheureusement pour nos finances personnelles, ce sont les secondes qui vont être interdites…

Afin d’atteindre son objectif de zéro émission nette en 2050, l’UE vient de décider l’élimination totale des chaudières à gaz d’ici 2040 et la réduction des subventions pour ce type de chauffage à partir de 2025. La décision a été adoptée le 7 décembre par un accord entre le Parlement et la Commission de l’UE en attendant une ratification définitive en janvier 2024. De plus, à partir de 2030, les nouveaux bâtiments résidentiels devront être équipés de panneaux solaires, et les bâtiments résidents existants – quelque 100 millions en Europe – devront progressivement subir le même sort. Il y aura – heureusement ! – une dérogation pour ceux qui présentent un intérêt patrimonial ou architectural. Pour certains élus écolos, ces mesures ne sont pas suffisamment ambitieuses, mais pour les États membres, le défi est de taille.

A lire aussi: Appauvris par l’inflation, nous le serons plus encore par la récession

En France, les chaudières à gaz équipent 40 % des foyers. L’été dernier, le gouvernement avait proposé d’interdire ces chaudières dès 2026 pour réduire les émissions de CO 2 de nos logements, avant de reculer « pour ne pas laisser nos compatriotes, en particulier dans les zones les plus rurales,sanssolution »,justifiait Emmanuel Macron en septembre. Néanmoins, elles ont été exclues des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique et leur installation a été interdite dans les logements neufs. Parmi les solutions de substitution, on retrouve les pompes à chaleur, qui assurent un rendement énergétique élevé pour une faible empreinte carbone. Cependant, elles ne sont pas très accessibles. Il faut débourser en moyenne 13 000 euros pour une pompe à chaleur alors qu’une chaudière à gaz coûte moins de 5 000 euros. « Fin du monde, fin du mois, même combat » est un des slogans préférés des écolos, mais visiblement il reste beaucoup à faire pour convaincre la majorité des Français de la véracité de cette formule et éviter que ceux qui n’ont pas les moyens de s’adapter enfilent un gilet jaune.