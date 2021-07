“Présidents”: un film qui ne tient pas ses promesses

Jean Chauvet est allé voir “Présidents” le dernier film d’Anne Fontaine qui ne casse pas trois pattes à un canard. Dans vos salles de cinéma depuis le 30 juin.

C’est assurément la bande-annonce la plus mensongère de cette rentrée cinématographique.

À l’en croire, “Présidents“, le nouveau film d’Anne Fontaine, serait une grosse farce tendance Canal + sur deux anciens présidents, « Nicolas et François », respectivement joués par Dujardin et Gadebois. À l’arrivée en salle, c’est un gros film poussif, sans rythme, qui nous fait presque le coup de la déprime post-échec électoral.

Affiche du film “Présidents” de Anne Fontaine

Anne Fontaine, cinéaste sans âme en général, fait semblant de s’intéresser à ces deux figures politiques, tandis que ses deux acteurs principaux font ce qu’ils peuvent pour caricaturer sans excès leur modèle. Tout doit en effet rester de bon ton. Voire carrément édulcoré : Fontaine égratigne les deux ex, mais s’éloigne du réel de leurs deux épouses. Elle a raison : ce pourrait être dangereux de s’en prendre à une chanteuse sans voix à la forte couverture médiatique et à une actrice-productrice à l’aura non négligeable dans le petit monde du cinéma français…

Ni courageuse ni téméraire, Anne Fontaine rate ses cibles à force de ne jamais hausser le ton.