Il y a bel et bien deux peuples. Un peuple pour qui tout va plutôt bien, et un autre pour qui ça va de plus en plus mal. Lors du lancement de la 39e campagne de distribution alimentaire des Restos du cœur, Patrice Douret, leur président, a fait ce constat en trois mots : « La faim progresse. » Pour la première fois depuis l’appel de Coluche en septembre 1985, l’association est dans l’obligation d’abaisser le niveau de revenus qui donne droit à son aide. Dans la France de 2023, plus d’un Français modeste sur deux (gagnant le SMIC ou moins) dit avoir réduit les portions de ses repas[1]. C’est du jamais-vu.

Mais certains préfèrent encore évacuer la question sociale pour carburer à la question identitaire. Que ceux qui ont le ventre vide se remplissent la tête de haine et de ressentiments. Ah, si ces « salauds de pauvres » pouvaient ne penser qu’aux immigrés !

La pauvreté s’installe et s’aggrave. Dans un contexte de forte inflation, des vies sont sur le fil. Nombreuses sont celles à avoir déjà basculé quand d’autres redoutent de ne pouvoir tenir le coup. Des étudiants et des retraités, des privés d’emploi comme des travailleurs pauvres. L’existence se rabougrit au strict essentiel. Faire le plein du frigo et du réservoir d’essence. Ou un demi-plein. Payer les factures. Une vie amputée des plaisirs de la vie : un petit resto en famille, un cinéma, un livre, quelques jours de vacances pour changer d’air et d’horizon.

Les femmes particulièrement touchées

Une dernière enquête du Secours catholique sur « L’état de la pauvreté en France » confirme combien l’augmentation de la pauvreté frappe en premier lieu les femmes, et d’abord les mères isolées. Rappelez-vous, elles avaient témoigné, il y a cinq ans, sur les ronds-points des gilets jaunes. Rappelez-vous encore, il avait été question d’elles lors du Covid et des confinements, quand il s’agissait de rendre hommage à ces métiers essentiels et pénibles, si mal payés, et si peu considérés en temps ordinaire. Et depuis ? Rien. Ou si peu. L’absence d’une véritable politique publique, ambitieuse et innovante, pour les deux millions de mères isolées, est un manquement grave à la solidarité nationale.

Que faire ? Revaloriser les minima sociaux, le SMIC et les bas salaires. En finir avec la smicardisation du salariat. De 1 à 1, 6 SMIC, les exonérations sociales patronales sont si importantes, voire totales, que les employeurs ont intérêt à maintenir les salariés dans cette fourchette salariale. La moitié des employés est ainsi rémunérée à un salaire inférieur à 1,6 SMIC (Dares). Il s’agit aussi de s’attaquer au non-recours aux aides. Plus d’un tiers des personnes éligibles au RSA ne l’ont pas perçu en 2022.

Enfin, finissons-en avec la méfiance, quand cela n’est pas une véritable hostilité, vis-à-vis des politiques publiques en faveur des pauvres. Notre système économique et social, en posant la nécessité d’une autre répartition de la richesse entre travail et capital, pourrait être bien plus généreux et solidaire ! Finissons-en aussi avec la fausse idée selon laquelle les amortisseurs sociaux et autres aides décourageraient la recherche d’un travail. Toutes les études prouvent le contraire.

Je vous agace ? C’est très précisément l’objectif de cette chronique. Joyeux Noël !

