Docteur en droit et avocat (cabinet Lex-Squared), il est professeur à l'Ecole de guerre économique et président de la commission Renseignement et Sécurité économiques de l'ACE (syndicat de conseils juridiques de l'entreprise). Il est l'auteur de Penser la guerre économique: bréviaire stratégique, VA press, 2018.