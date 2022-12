Capitaine abandonné

Pas de brassard LGBT lors de la Coupe du monde au Qatar, la FFF et Hugo Lloris respectent les règles du Qatar et ce n’est pas au goût des médias bien-pensants.

Alors que la Coupe du Monde se déroule au Qatar, pays où l’homosexualité est illégale, un brassard arc-en-ciel a été conçu en soutien aux personnes LGBT. Lundi 14 novembre, à la veille du départ des Bleus pour Doha, Hugo Lloris, le capitaine de l’équipe, est interrogé lors d’une conférence de presse au sujet du port de ce brassard. En effet, n’ayant pas reçu l’aval de la FIFA, Noël Le Graët, le président de la FFF, s’était également exprimé à ce sujet dans l’Équipe : « On va en discuter. Mais j’aime autant qu’il [Hugo Lloris] ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l’on doit respecter ». Face au journaliste, qui lui demandait si ce n’est pas « une bonne idée de porter ce brassard pour faire avancer les choses », le gardien a été droit au but : « Sur le sujet, bien sûr, j’ai mon opinion personnelle. Et ça rejoint celle du président Le Graët. Lorsqu’on est en France, lorsqu’on accueille des étrangers, on a souvent envie qu’ils se prêtent à nos règles, qu’ils respectent notre culture, et j’en ferai de même quand j’irai au Qatar. Après, je peux être d’accord ou non avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça ». Il n’en fallait pas plus pour déclencher une polémique. Pour réagir à cette dernière, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, s’est rendue dans l’émission C à vous, sur France 5, le 18 novembre. L’animatrice, Anne-Élisabeth Lemoine, représentative de la bien-pensance de l’audiovisuel public, a posé une question qui révèle son opinion sur le sujet : « Comment peut-on dire qu’on va respecter la culture d’un pays où l’homosexualité est illégale ? ». Il y a actuellement 69 états qui interdisent l’homosexualité, autant de pays dont la culture n’est pas respectable ? Le Maroc, l’Algérie, Singapour, la Malaisie, la Tanzanie, le Kenya, le Pakistan, la Mauritanie, seront ravis d’apprendre que leur culture n’est pas respectable. Hugo Lloris arbore néanmoins le brassard le plus important… celui de capitaine de l’équipe de France.

