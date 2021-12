Bénéfices de la victimisation

Le wokisme n’est pas seulement un moyen pour se purifier la conscience: c’est également une excellente façon de se remplir les poches!

Assa Traore est « partenaire » des chaussures Lauboutin. Ce qui apparaît pour certains comme une bouffonnerie indigne de commentaires est pourtant très significatif d’un phénomène récent présenté dans beaucoup de médias comme un progrès de l’antiracisme.

De même le renvoi de l’enseignant Klaus Kinzler de l’IEP de Grenoble pour s’être exprimé sur les dérives « woke » de l’école est un symptôme qui témoigne de la lutte féroce pour l’accession aux places et aux postes d’une génération de militants qui en réalité veulent « remplacer » ceux qu’ils décrivent en permanence comme des oppresseurs « suprématistes ».

Se lamenter sur une colonisation ou un esclavage qu’on n’a jamais vécu personnellement permet d’obtenir des privilèges et de l’avancement social auprès d’une élite confite dans la repentance. Défendre publiquement des exigences de réparation permet de s’assurer auprès de masses qu’on victimise des places de leaders culturels et politiques. C’est ce que font nos décoloniaux, sans devoir prouver la validité scientifique de leurs thèses, qui s’assurent de gras fromages dans les universités et autres temples du savoir. C’est ce qu’ont fait, avant eux et avec succès les dirigeants palestiniens, inamovibles à leurs postes comme Arafat, Abbas et les chefs du Hamas qui en plus ont engrangé de très substantiels bénéfices financiers. C’est ce que font les dirigeants algériens avec leur « rente mémorielle » qui permet de garder leur emprise sur une société en déliquescence. C’est ce que font les islamistes quand ils font croire aux musulmans que l’islam innocent est attaqué et victime d’une Amérique et d’un Occident, manipulés par les sionistes.

En face, la gauche radicale, très présente dans la culture, défend les opprimés auto-proclamés et vit de la même rente. La nouvelle série israélienne « the girl of Oslo » dont les réalisateurs baignent dans la culture de gauche israélienne dépeint les soldats du Hamas comme des résistants un peu nerveux certes mais vaillants défenseurs d’un Gaza bombardé sans raison apparente.

Enfin, prétendre que le racisme d’État est systémique et toujours présent, offre la possibilité de bénéficier de discriminations positives et même de s’infiltrer dans les arcanes du pouvoir pour y promouvoir des thèses contraires à la laïcité et à la sauvegarde de la nation. Ceux qui s’opposent à ces menées et les dévoilent sont accusés de faire le jeu de l’extrême-droite quand ils ne sont qualifiés d’islamophobes et de racistes, méritant au moins l’opprobre social ou pire encore, de devenir des cibles pour des déséquilibrés dangereux.

