Librement inspiré des déboires de Mehdi Meklat

“Arthur Rambo”, un film de Laurent Cantet. Sortie le 2 février

On connaît bien le cinéma de Laurent Cantet qui tente souvent d’ausculter les arcanes de la société française. Avec plus ou moins de bonheur : dans Entre les murs (Palme d’Or !), il déléguait à l’improbable François Bégaudeau le soin de développer un programme éducatif, véritable hymne aux pédagogistes de tous poils. Ici, il récidive en revenant sur l’affaire Mehdi Meklat, journaliste et écrivain, fondateur du Bondy Blog, haut lieu du bien-penser banlieusard. Mais dont on découvrit un jour que sous le pseudo de Marcelin Deschamps, il avait déversé des centaines de tweets rien moins que racistes, xénophobes, homophobes et antisémites (du genre « Faites entrer Hitler pour tuer les juifs » en écho à la cérémonie des César en 2012…).

La fiction qu’en a tirée Cantet oscille étrangement entre le réalisme et l’interprétation. Mais cette dernière l’emporte hélas quand le film accorde à son protagoniste des circonstances atténuantes d’ordre social, une chanson qu’on connaît trop bien quand il s’agit par exemple d’expliquer l’islam radical…