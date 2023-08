Afrique du Sud : sale temps pour la nation arc-en-ciel ?

Il fallait qu’Elon Musk s’en mêle pour que le monde prenne enfin conscience du drame qui se joue présentement en Afrique du Sud, pays au bord de l’implosion où les Euro-africains vivent désormais sous une menace constante. En réponse au tristement célèbre démagogue raciste Julius Malema, chef de la formation marxiste et panafricaniste EEF (Economic freedom fighters), l’entrepreneur à succès né à Pretoria a utilisé sa plateforme X pour lancer un tonitruant : « Ils poussent ouvertement au génocide des Blancs en Afrique-du-Sud ».

En cause, le chant glaçant entonné à chaque meeting de Julius Malema par des dizaines de milliers de ses partisans dans les stades du pays. Sur un air d’«afro trap» locale, les militants de l’EEF hurlent « Shoot to kill, kill the Boer, kill the farmer » (Tirez pour tuer, tuez le Boer, tuez le fermier). Un commandement explicite à tuer les boers, soit les Afrikaaners installés depuis des siècles à l’extrême pointe méridionale du continent africain. Pas de quoi choquer le New York Times, comme l’a fait remarquer un Elon Musk à juste titre courroucé par cette antienne qui encourage à l’élimination physique de membres de sa famille eux-mêmes descendants des Boers. En effet, la publication américaine n’a pas blâmé Julius Malema… mais les commentateurs d’extrême-droite qui auraient eu le culot de voir un brûlot raciste dans ce que les historiens « sérieux » et la gauche voient comme un simple chant anti-apartheid qu’il ne faudrait pas « prendre au premier degré ».

Elon Musk, toujours, a interpellé le président Cyril Ramaphosa en lui demandant pourquoi il ne réagissait pas. Etait-ce une question rhétorique ? Depuis des années, le parti majoritaire post-apartheid de l’ANC (Congrès national africain) joue aussi de la partition anti-Boers et de l’ambiguïté, surfant sur la haine du Blanc pour mieux faire oublier que l’Afrique du Sud n’est pas encore devenue la superpuissance africaine que les spécialistes imaginaient au mitan des années 1990, confrontée à une criminalité endémique et à des situations de détresse terribles dans les townships.

Ainsi, depuis la fin de l’apartheid et l’accession au pouvoir de l’ANC de Nelson Mandela, la situation économique des Noirs ne s’est pas franchement améliorée. À en croire l’Institut national des statistiques d’Afrique du Sud, les familles noires auraient des revenus environ cinq fois inférieures à ceux des familles blanches. Il est estimé que 52 % des Sud-Africains vivraient en-dessous du seuil de pauvreté, mais aussi que 26 % des citoyens de ce pays ne mangeraient pas à leur faim. Quant à la criminalité et à la santé publique, les chiffres donnent froid dans le dos : 6 millions de Sud-Africains séropositifs, des milliers de meurtres tous les ans qui en font un des pays les plus dangereux du monde, la plaie des gangs, ou bien encore les 2 millions d’habitants des townships et autres bidonvilles, dont quelques-uns maintenant occupés – c’est une nouveauté – par des Blancs. Des statistiques éloquentes pour le troisième pays le plus riche d’Afrique selon la Banque africaine de développement (BAD), derrière le Nigéria et l’Egypte. Bien sûr, une classe moyenne noire a lentement émergé, de même qu’une élite politique et économique, sorte d’oligarchie à laquelle appartient justement Cyril Ramaphosa.

Actuellement en campagne contre tous les partis de l’opposition, Julius Malema s’est parfois complu à flatter la frange radicale de l’EEF. Une radicalité maximale, le chant «Kill the Boer» n’étant qu’un exemple parmi d’autres des multiples déclarations de Julius Malema, par ailleurs grand admirateur de Vladimir Poutine, soutien du Front Polisario et des putschistes nigériens. En mars 2018, il déclarait notamment à propos du maire de Port Elizabeth qu’il fallait « couper les têtes de la blancheur ».

L’EEF se sent-elle autorisée à adopter ce langage en raison du laxisme qui règne dans la « nation arc en ciel » ? L’an dernier, un tribunal a jugé que le chant «Kill the Boer» ne constituait pas un discours de haine… Il y a tout juste deux ans, l’ANC réactivait aussi le projet de réforme agraire, avant de se dédire. Ce projet prévoyait une proposition d’amendement décrivant de façon plus explicite les conditions dans lesquelles « l’expropriation des terres sans dédommagement peut être effectuée »… Remise au futur plus ou moins proche, cette réforme est depuis longtemps attendue par la population noire du pays, largement majoritaire, les Blancs comptant désormais pour moins de 10 % de la population dont 60 % de Boers, selon le recensement de 2010, auxquels il convient d’ajouter 2,6 % d’indo-asiatiques et 8,8 % de coloured (divers types de métisses). Ce mouvement démographique devrait d’ailleurs fortement s’accentuer dans les années à venir, tant par les migrations intra-africaines et les départs de blancs que par la forte natalité des populations noires des différentes ethnies (Zoulou, ou Xhosa l’ethnie à laquelle appartenait feu Nelson Mandela). Le racisme dirigé contre les blancs vivant en Afrique-du-Sud est un des derniers ressorts permettant à l’élite noire née de la fin de l’Apartheid de se maintenir au pouvoir. Cyril Ramaphosa agit comme ses prédécesseurs, tous incapables de tenir des politiques susceptibles d’augmenter la prospérité et la sécurité de leurs concitoyens, en désignant à la vindicte le bouc-émissaire blanc, accusé d’avoir spolié l’Afrique du Sud.

La situation de ce pays du bout du monde est cependant, à y regarder de plus près, très différente de celles qui avaient cours dans les colonies classiques. Les Boers sont arrivés en Afrique-du-Sud dès le milieu du XVIIème siècle par le cap de Bonne Espérance, devenant des Africains blancs, comme l’indique le terme « afrikaans ». Par la même, ils ont progressivement développé une société originale et autonome, cultivant des terres jusque-là jamais exploitées, gagnant un certain degré d’autonomie politique au cours de plusieurs conflits contre le Royaume Uni à la fin du XIXème siècle. Les Afrikaners sont donc pour certains des Sud-Africains depuis plusieurs siècles, ce qui fait du projet d’expropriations massives récemment évoqué par Cyril Ramaphosa une politique aussi raciste que mue par le ressentiment, trahissant partiellement les discours de Nelson Mandela à la fin de sa vie et renouant avec les racines marxistes révolutionnaires de l’ANC originel. Du moins, marxistes quand il s’agit de faire de l’homme blanc l’unique oppresseur et de tous les Noirs les damnés de la terre, y compris quand ils sont à la tête d’immenses fortunes indues comme c’est le cas pour une part importante de caciques du parti qui préside aux destinées de l’Afrique du Sud.

Pour des raisons purement électoralistes, les politiciens sud-africains mettent donc en danger de mort les quelques 4,3 millions de Blancs d’Afrique du Sud. Pire, les Européens et les Américains n’osent pas le dénoncer avec suffisamment de force. Isolés, les fermiers sent quotidiennement assaillis et placés en état de siège par cette politique inspirée du Zimbabwe de Mugabe, qui n’a d’ailleurs jamais porté ses fruits. Ce tournant majeur dans la vie sud-africaine pourrait à terme provoquer un important exode des Blancs à destination de pays amis, tels que l’Australie qui a récemment proposé d’accueillir des réfugiés sud-africains ou l’Argentine. Il est temps de faire la lumière sur ce massacre organisé. La nation arc-en-ciel n’est déjà plus. Place à une nation en noir et blanc. Elon Musk a bien raison de s’y opposer courageusement.

Avec intelligence, l’Alliance Démocratique d’inspiration libérale avait su s’opposer au projet de réforme agraire en 2021. Ce même parti pourrait porter plainte contre Julius Malema mais aussi enregistrer un score important lors des prochaines élections, provoquant peut-être même la chute de l’ANC. « Voici un homme déterminé à déclencher une guerre civile », a accusé John Steenhuisen, chef de file de la formation libérale.

