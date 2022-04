Punaises de lit: une guerre, une vraie

Les punaises de lit sont des espèces d’insectes hétéroptères de la famille des Cimicidae. L’espèce la plus répandue n’est autre que la Cimex lectularius. Elles viennent jusque dans vos draps pour mordre vos fils et vos compagnes…

Le gouvernement part en guerre. Le 10 mars, le ministère de la Transition écologique a dévoilé sur son site internet son « plan d’action interministériel de lutte contre les punaises de lit ». Un accord a été signé avec le Syndicat des experts en détection canine des punaises de lit (SEDCPL). Tandis que médecins, infirmières et pharmaciens seront réquisitionnés pour « diagnostiquer la présence de punaises de lit à domicile », nos enseignants auront à cœur de « relayer la campagne d’information grand public » durant leurs heures de classe et sur l’application de gestion de la vie scolaire, Pronote.

Hébergement, hôtellerie, transport, santé, mais aussi salles de spectacle ou cinéma, tous debout face à l’assaillant ! Chacun de ces secteurs est appelé à « élaborer des outils spécifiques de sensibilisation et d’information sur les moyens de détection et de lutte » contre les punaises de lit. Bientôt renforcées, les formations des professionnels de cette lutte vont être listées sur le site stop-punaises.gouv.fr. Les caisses d’allocations familiales seront sollicitées pour alléger les coûts de désinfection des ménages les plus modestes, et les baux de location vont devoir intégrer la responsabilité des bailleurs en cas d’offensive de punaises de lit.

La petite bête va être « installée dans le droit sanitaire et celui du logement au titre de la décence et de l’indignité ». Enfin, la « recherche sur la détection » de la punaise va être développée. Dès la fin de l’année, un « état des connaissances sur la punaise de lit » va être publié. Afin de coordonner cette grande union nationale, un « comité directeur de la lutte contre les punaises de lit » va bientôt voir le jour.

D’ici là, ouvrez l’œil, patrouillez et surveillez vos matelas. À l’heure actuelle, le chef de l’État parle sur un ton martial, mais la seule mobilisation générale en cours est celle qui vise les punaises.