« La force du hijab », loufoque Statue de la Liberté en Angleterre, est le dernier chef-d’œuvre de Luke Perry, artiste officiel du réalisme progressiste…

Birmingham est la deuxième ville britannique après Londres. Smethwick est une banlieue de Birmingham. Fin septembre, Smethwick se félicitait d’accueillir une sculpture monumentale de femme voilée. L’œuvre en acier, de cinq mètres de haut, s’intitule The Strength of the Hijab (« La Force du hijab »). Sous le visage géant enfoulardé, sculpté à pans coupés façon réalisme socialiste, on lit, gravé dans l’acier : « La force du hijab : une femme a le droit d’être aimée et respectée quel que soit son choix vestimentaire. » Un exemple chimiquement pur de rhétorique islamo-féministe. Esthétiquement, c’est un peu lourd. Dans la presse britannique, il est précisé que l’objet pèse une tonne… L’initiative vient de Legacy WM, association immigrationniste financée par des institutions publiques, dont la Ville de Birmingham. L’annonce de l’inauguration du monument est venue une semaine après que la ville s’est déclarée en faillite ; mais pour l’art, on ne compte pas. La population de Birmingham comprend 30 % de musulmans et un total de 51,4 % de minorités ethniques. C’est claironné sur le site web de la ville, fière de devenir la première métropole « super-diverse » (où les Blancs sont minoritaires), étant entendu que « la super-diversité est une force » (sic).

Hommage, donc, aux femmes voilées. Luke Perry, l’auteur de l’œuvre, a voulu offrir plus de visibilité aux femmes qui portent le hijab et dit avoir conçu la sculpture dans l’optique d’unifier le pays. L’unité par le hijab, la visibilité par le voile… Luke Perry est un récidiviste. À la force du chalumeau, il encombre la région avec ses mégacélébrations des minorités. En 2022, deux rubans métalliques de six mètres de haut, mémorial du sida. L’été dernier, une composition puérile chantant la contribution des Noirs à l’histoire britannique. Luke Perry est l’artiste officiel du réalisme progressiste. Ses œuvres promeuvent les idéaux du nouveau monde. Il y avait le Treptower Park à Berlin, le Memento Park à Budapest. Voici le Perry Park dans les Midlands anglais. Sauve qui peut !