Depuis la sortie de leur livre commun en 2012, le géopolitologue et le rappeur batifolent de conférences en salles des fêtes. Invités réguliers du Parti communiste, les deux larrons qui se disent persécutés dénoncent bruyamment « l’islamophobie » de la France « laïcarde ». Tout un programme…

Le premier a 62 ans. Docteur en droit, il dirige l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il a été conseiller ministériel de Jean-Pierre Chevènement et de Pierre Joxe dans les années 1980, administrateur de l’Institut des hautes études de défense nationale, membre du Conseil consultatif pour le désarmement des Nations unies… Le second a 35 ans. Né de parents algériens ayant vécu pratiquement toute leur vie en France, il est devenu rappeur. Ensemble, ils ont signé un livre d’entretien sur l’islam en France, intitulé Don’t Panik, paru en octobre 2012 aux éditions DDB.