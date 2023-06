Jean-Michel Olivier: père du dimanche

Dans Fête des pères, Jean-Michel Olivier, prix Interallié 2010, aborde un sujet peu traité dans le roman, celui des pères après le divorce.

Il se nomme Damien Maistre; il est né un mardi, à Genève, le 9 février 1971. Sa mère était institutrice et son père vendait des balances de précision. Il est acteur, a donné la réplique à Marion Cotillard et Sophie Marceau, a été dirigé par Nicole Garcia, Arnaud Desplechin, Jean-Pierre Mocky ou encore Patrice Leconte. Il se promène toujours avec un petit Beretta à la ceinture, à la crosse en ivoire gravée de ses initiales. Il aime mener une double vie, comme les agents secrets. Il possède deux passeports, un suisse et un français; deux appartements, un à Genève, l’autre à Paris. Il navigue parfois entre deux femmes et deux foyers. Entre ces deux personnages qu’il s’est créés, il ressemble à un funambule que le vide effraie.

Blues du dimanche soir

Damien rencontre Leslie Nott, journaliste américaine. Elle semble sortie du roman Femmes de Philippe Sollers. Ce n’est pas un compliment. Damien raconte : « Leslie porte sur tout ce qui lui arrive, sur tout ce qui l’entoure un regard sévère, preuve de sa supériorité morale, en toute circonstance. » Il faudrait faire vite son sac. Mais il est trop tard. Un enfant naît de leur union. L’élection de Trump à la présidence précipite leur rupture. Damien devient dès lors un « père du dimanche ». Il se souvient de son propre père souvent absent. Il passait le dimanche avec lui, c’était agréable, mais le dimanche soir était un moment redouté. Damien : « Personne ne venait m’embrasser dans mon lit. » Le dimanche rimait avec abandon.

Damien ne dédaigne pas d’avoir recours à des prostituées. Le roman se teinte soudain de noir. Après avoir quitté une certaine Selma, Damien bute sur deux dealers gravement blessés qui lui confient un sac rempli de billets de banque. Le jour de la Fête des Pères, Damien décide de partir à l’aventure avec son fils. C’est le début d’une extravagante équipée qui les mène jusqu’à l’île d’Aran située à l’ouest de l’Irlande (un clin d’œil à Michel Déon ?), sur les traces de Nicolas Bouvier, romancier révéré par Damien. Bouvier est notamment l’auteur d’un magnifique récit de voyage, illustré par Thierry Vernet, intitulé L’Usage du monde (1963).

Amour mort

Jean-Michel Olivier, écrivain confirmé, qui a reçu le Prix Interallié pour L’Amour nègre (2010), signe avec Fête des pères un roman enlevé et émouvant. Il souligne les souffrances d’un « père du dimanche », sujet fort peu traité par la littérature contemporaine, comédien devenu has been une fois passé 50 ans, contraint à la fuite, mais sans jamais oublier l’enfant d’un amour mort. Jean-Michel Olivier écrit, à propos de ces demi-pères : « Ils sont condamnés à aller de l’avant sans jamais regarder en arrière, comme Orphée remontant des enfers : dans son dos Eurydice le suit, mais il est interdit de la voir. »

Jean-Michel Olivier, Fête des pères, Éditions de l’Aire/Serge Safran éditeur

