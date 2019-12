Le 29 novembre dernier, alors qu’il présentait la réforme des retraites devant un public de jeunes à Créteil, Jean-Paul Delevoye a déclaré ceci :

«Je suis très frappé par la réaction des peuples européens, puisque la démographie européenne et son vieillissement font que si on veut garder le même nombre d’actifs dans la machine économique (…), il faudra 50 millions de population entre guillemets étrangère pour équilibrer la population active en 2050, en Europe. »

France Info explique le chiffre de Delevoye

Je me suis demandé d’où sortait ce chiffre de 50 millions. Je ne voyais qu’une source possible, mais improbable en raison de son ancienneté. La Division de la Population des Nations unies avait bien publié un rapport dans lequel était posé ce genre de question – Les migrations de remplacement : s’agit-il d’une solution au déclin et au vieillissement des populations ? – dont on trouve un résumé ici, et le chapitre consacré à l’Europe ici. Mais cette publication datait de 2000 et portait sur la période 1995-2050 ! Je ne voyais pas bien le rapport avec ce qu’on pouvait dire aujourd’hui, 24 ans plus tard, sur une période raccourcie et pour une Union européenne à 28 alors que l’Union européenne ne comprenait alors que 15 États.

Mais, d’après la cellule Vrai du Faux de France Info (Alix Couture, 2 décembre 2019), c’est bien dans le rapport des Nations unies de 2000 que Jean-Paul Delevoye aurait pêché ce chiffre de 50 millions. Alix Couture explique que Jean-Paul Delevoye s’est un peu embrouillé avec les données publiées par l’Onu et que ces 50 millions (enfin à peu près puisque le chiffre de l’Onu est de 47,4 millions) se rapportent à l’immigration nécessaire pour maintenir la population totale de l’UE à son niveau de 2000. Et c’est vrai.

L’immigration correspondant au maintien de la population d’âge actif (15-64 ans) se trouve dans la colonne suivante du tableau 28 p. 92 du chapitre consacré à l’UE. C’est une immigration nette de 79,4 millions qu’il faudrait pour maintenir la population d’âge actif au niveau atteint en 2000 (Tableau ci-dessous qui retient une partie du tableau 28). Mais France Info a aussi dédaigné cette colonne pour sauter directement à la dernière colonne du tableau présentant l’immigration nécessaire pour maintenir constant le ratio 15-64/65 ans+, ce qui n’est pas la même chose : « Pour conserver son ratio de 1995, l’Union européenne devrait accueillir 701 millions de migrants, dont 94 millions en France, 188 millions en Allemagne, 59 millions au Royaume-Uni et 120 millions en Italie. »