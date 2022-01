Les Juifs sont un peuple sournois et retors: ils ont envoyé un dauphin contre le Hamas!

Honte à eux…

C’est un communiqué de la branche militaire de cette sympathique organisation qu’est le Hamas qui nous l’apprend : un dauphin sioniste s’est approché des côtes de Gaza ! Il est regrettable que l’annonce du Hamas manque quelque peu de précisions…

"Le #Hamas affirme que ce sont des dauphins sionistes tueurs"

L'organisation terroriste accuse #Israël d'utiliser des dauphins espions pour attaquer l'un de ses commandos pic.twitter.com/4CBEN52oRN — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) January 11, 2022

Car bien des questions se posent. Le dauphin était-il – oui ou non – circoncis ? A-t-il été abattu au nom de la légitime défense ? Si tel avait été le cas, son cadavre n’aurait-il pas été exhibé dans les rues de Gaza, devant une foule en liesse ? Le dauphin a-t-il été capturé et gardé au secret, en attendant d’être échangé contre des centaines de dauphins palestiniens injustement emprisonnés en Israël ? Grande est notre perplexité. Nous attendons – nous exigeons même – du Hamas de plus amples détails sur cette effroyable agression.

Mais le pire est encore à venir. Gil Mihaely, qui a ses entrées au Mossad, nous a soufflé que les sionistes s’apprêtaient à envoyer une baleine contre Gaza. Elle sera escortée par des limandes. Fines, minces et silencieuses, elles échapperont aux sonars du Hamas. Une arme de destruction massive qui n’est pas, renseignements pris, interdite par les conventions internationales. Ce sera un carnage.

À ce stade, et vu ce qui précède, il nous faut rendre justice au Hamas. Cette organisation est communément qualifiée de terroriste. C’est une infamie et un mensonge : le Hamas est une émouvante troupe d’intermittents du spectacle comique.

Plus sérieusement, maintenant, on apprend que des chercheurs de l’université Ben Gourion ont réussi à faire piloter un véhicule par un poisson rouge. Le poisson est installé dans un aquarium lui-même placé sur le véhicule auquel il est relié par un ordinateur. Quand il avance dans son aquarium, l’engin avance. Et quand il recule le véhicule fait la même chose.

Cessons d’être sérieux. De source proche du Mossad, on nous indique que des poissons rouges seront installés aux commandes des chars israéliens. Ils pénétreront dans Gaza et il y aura un autre carnage. Pour les besoins de cet article, nous avons relu L’Art de la Guerre de Machiavel. Il y écrit que les batailles ne se gagnent pas uniquement avec des armes: l’intelligence est nécessaire. En vertu de quoi nous sommes assurés de la défaite du Hamas !