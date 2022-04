Le dérapage incontrôlé d’un garagiste belge

Quand il manque un boulon, l’antisémitisme sert de boussole

Le 12 avril 2022, le propriétaire d’un obscur atelier de réparation automobile belge est devenu pipole. Comment ? Avec une recette qui marche à tous les coups : il a déclaré la guerre aux Juifs pour venger les Ukrainiens d’une supposée indifférence israélienne. « À partir d’aujourd’hui, nos clients juifs ne sont plus les bienvenus pour l’entretien de leur voiture… du fait de l’incapacité d’Israël à reconnaître les crimes de guerre », s’est emballé M. Eyckmans, qui a pété une durite à Stabroek.

Pourtant, le 5 avril, une semaine plus tôt donc, le ministre israélien des Affaires étrangères avait dénoncé « des images terrifiantes » et accuséles forces russes d’un « crime de guerre à Boutcha et je le condamne fermement [1] ». Il faut croire que l’analyste géopolitique en bleu de chauffe était sous le pont et qu’il n’a pas entendu.

Si on accusait ce clown mécanique d’antisémitisme, il s’indignerait : antisémite, lui ? Pas du tout : juste critique des politiciens amoraux.

Y en a qui font ce dont Israël est accusé à tort

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a apporté son « fort soutien à Poutine [2]. » Qu’est-ce qu’il va faire, le Zorro du bocal ? Refuser de vidanger les 4×4 des catholiques ? Et l’Iran, qui a refusé d’incriminer la Russie dans le conflit [3] ? Le garagiste justicier va priver les chiites de la révision des 100 000 ?

Faut être cohérent : il rend responsable l’ensemble des Juifs d’une décision prise par les dirigeants israéliens, parce que 80% des Israéliens sont juifs [4]. OK. 95% des Vénézuéliens sont catholiques, haro sur les catho ! 100% des Iraniens sont chiites, les ayatollahs à la lanterne !

Au fait, et les milliardaires russes, qui sont plus nombreux vers Bruxelles que les Juifs du côté de Stabroek, il fait reluire leur carrosserie ou il leur interdit l’accès de son territoire, le Zéro de la mécanique ?

Stigmatiser les Juifs, c’est pas antisémite, on vous dit !

Peut-être, faut voir… Le jour où le mécano devenait célèbre grâce à son atelier Judenrein, une autre nouvelle tombait : Israël s’était mobilisé pour sauver la vie d’un enfant ukrainien de sept ans, atteint d’une forme agressive de rétinopathie, susceptible de le rendre aveugle [5].

Corridor-Israeli Aid for Ukraine, une association montée par deux jeunes Israéliens aux premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a organisé pour l’enfant une télé-consultation avec un médecin en Israël. Le spécialiste a dit qu’il fallait opérer. En quelques minutes, le centre médical Sheba avait trouvé des chirurgiens ophtalmo volontaires pour pratiquer gratuitement. Yavaipukà faire venir le gamin et sa mère en Israël, où le droit d’asile leur avait été accordé en urgence. Il a pris l’avion, il a été reçu en VIP, il a été opéré.

Amende honorable ?

On attend la réaction du dérangé mécanique. Une fois qu’on lui aura mis les yeux du petit Ukrainien sous le nez, il aura sûrement à cœur de montrer qu’il carbure au super de la cause ukrainienne et pas au diesel frelaté de l’antisémitisme. On attend donc qu’il fasse marche arrière et invite les Juifs à bénéficier désormais gracieusement des services de sa bagnolathérapie…

On en fait des tonnes avec l’humour belge, mais Buster Keaton en mécano [6], il était bien plus beau et bien plus rigolo que l’atrabilaire anti-juif de Stabroek !

Sources: PAL NWS (site d’information politique conservateur de droite nationaliste flamande) et Gazet van Antwerpen (PQR de la région d’Anvers)

[1] https://www.i24news.tv/fr/actu/conflit-en-ukraine/1649014665-boutcha-yair-lapid-denonce-des-images-terrifiantes-et-condamne-un-crime-de-guerre

[2] https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2022-03-01/guerre-en-ukraine/le-president-du-venezuela-exprime-son-fort-soutien-a-poutine.php

[3] https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/02/guerre-en-ukraine-le-guide-supreme-iranien-menage-la-russie_6115899_3210.html

[4] Mais seulement 50% des Juifs sont israéliens et 20% des Israéliens sont arabes.

[5] https://www.algemeiner.com/2022/04/12/israel-helps-seven-year-old-ukrainian-boy-evacuate-for-eyesight-saving-treatment-at-tel-aviv-hospital/

[6] Le Mécano de la Générale, film de 1926 avec Buster Keaton.