Face à la drogue, la confiscation

Le crime organisé est en plein essor. Malgré les milliers de policiers et de magistrats mobilisés. Le trafic de drogue générerait en France des gains d’environ 3 milliards d’euros par an, d’où les luttes sanglantes pour contrôler ce pactole. Causeur consacre sa une au phénomène dans son numéro de juin.

Les homicides ont lieu dans les territoires les plus pauvres : en Corse, en Seine-Saint-Denis et dans les banlieues en déshérence de villes plutôt riches (ex : Nantes). Marseille représente 1% de la population française, 20% des règlements de compte. Malgré les milliers de policiers et magistrats mobilisés, luttent quotidiennement contre le trafic, le phénomène semble insoluble. Peut-être faut-il envisager que la répression ne soit pas le seul moyen d’agir, même si elle reste indispensable face au crime organisé.

En 2010, l’ONU déclare que cent ans de prohibition sont un échec. En matière de santé publique : là où le consommateur n’est pas criminalisé, il se tourne plus facilement vers le soin. Au Portugal, la toxicomanie à l’héroïne a reculé de moitié depuis sa dépénalisation en 2000! Du point de vue des libertés publiques, même si la drogue est le mal absolu, il n’est pas interdit de se suicider. Enfin, si ce sont les consommateurs qui alimentent le trafic, il suffirait à l’État de réguler cette consommation comme il le fait pour les “drogues légales” (cigarette, alcool, produits psychotropes pharmaceutiques …).

La distribution encadrée testée dans de nombreux pays

Aussi loin qu’on puisse remonter, l’humain a usé de produits altérant son état de conscience. Au lieu de le nier, il faut réguler : responsabiliser les citoyens-consommateurs en leur permettant de se fournir hors des circuits criminels. La distribution encadrée des drogues se généralise: Pays-Bas, Suisse, Canada, Uruguay et de nombreux États américains dont la Californie et le Colorado. Une régulation publique des drogues adaptée à notre pays doit viser, en plus de son bénéfice fiscal, à couper le lien pervers entre le consommateur et le monde du crime.

Les services de police pourront ainsi se concentrer sur les autres grands trafics et l’économie parallèle qu’ils génèrent.

L’exemple italien

L’association Crim’HALT que je préside propose que la confiscation de ces avoirs criminels devienne la sanction et la peine. Depuis le programme de Stockholm, en 2010, pour « une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens », les pays de l’Union pratiquent la confiscation des biens acquis avec des fonds sales (biens dits « mal acquis »), comme le fait l’Italie depuis les années 60 et contre la mafia depuis 1982. En France, la création en 2011 d’une Agence de Gestion des Avoirs Saisis et Recouvrés (AGRASC) amorce une politique de confiscation. En dix ans, l’AGRASC a versé à l’État 800 millions d’euros issus du produit des ventes des biens confisqués. Montant faussement impressionnant mais assez faible en réalité. On peut rendre obligatoire la confiscation des biens du trafic de drogue, comme elle l’est depuis 2019 pour les marchands de sommeil et user de tous les nouveaux outils pour traquer les patrimoines criminels. Les confiscations “élargie”, “de blanchiment”, “par équivalent” ou pour “non-justification de ressources” sont autant de progrès juridiques et judiciaires possibles. Cependant, seuls 32,1% des biens saisis provisoirement en France sont confisqués définitivement[1], contre 63,6% en Italie, notamment parce que la confiscation ne dépend pas là-bas de la condamnation pénale. Même innocentés, les propriétaires présumés de biens mal acquis doivent justifier l’origine légale de leurs biens. Conséquence : chaque année, 500 millions d’euros en cash et des milliards en avoirs sont confisqués définitivement. Depuis l’adoption en 1996 de la loi d’usage social des biens confisqués, 18 000 biens immobiliers sont mis à disposition de structures d’intérêt général. Plus de 1 000 immeubles confisqués sont utilisés par des associations et des coopératives. Ce texte place les citoyens au cœur du dispositif de lutte contre la mafia, tout en restaurant les prérogatives de l’État. Le bien libéré de la mafia crée un écosystème positif, réparant des dommages du crime. La population revit.

Une autre piste

Depuis 2021, la France dispose d’une loi comparable, quoique moins ambitieuse. En Guadeloupe, dans une villa confisquée à un escroc, une association protège les femmes victimes de violences conjugales. À Paris, une victime de la traite des êtres humains se reconstruit dans l’ancien appartement d’un mafieux italien. À Dunkerque, l’immeuble d’un marchand de sommeil va accueillir une structure d’hébergement et d’insertion. À Marseille, la villa d’un trafiquant de cocaïne vient d’être mise à disposition de deux associations d’aide aux victimes. Autre piste intéressante, le statut de repenti. Aujourd’hui, il exclut ceux qui ont du sang sur les mains, ce qui certes est respectueux des victimes mais affaiblit considérablement son efficacité en matière de crime organisé où tout le monde, à partir d’un certain niveau dans la hiérarchie, a du sang sur les mains. L’enjeu du statut n’est pas l’impunité mais la protection accordée à la personne et à sa famille : le repenti effectue sa peine. Au-delà de ses effets concrets, la libération de la parole de membres importants d’un clan de trafiquant de drogue déstabilise l’organisation.

