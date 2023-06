Oh hisse en… endaphné!!!

La langue française se fait défoncer à coups de e.e de é.e, de points par devant, de point-virgule par derrière (hum…) par les néo-mal baisés de l’inclusivité. On veut en plus nous refouler à l’entrée de l’un des mots les plus pénétrants de la langue française. Le mot couteau suisse de référence. Il se dispute, et ce n’est pas son meilleur rôle, au volant sur les boulevards pour finir en baston au fond d’une impasse. Il soulève les mouches, le stade, le Bois, les travelos, matelots, métallos, intellos, les Brigitte, Marine, Sandrine, Emmanuel, Jean-Luc, Edouard, Éric… Il est utile quand, à bout d’arguments construits et policés, il déboule viril mais correct pour résumer le fond de la pensée et mettre tout le monde d’accord : Enculé!!!

Daphné à la télé. Un De Saint-Sernin balance du haut de l’arène un “enculé”, il est repris à la volée par une Daphné en mode enculeuse de mouches pour réduire le mot impur en poudre. Elle souhaite au passage à l’envoyeur “de bien se faire enc…” (sic), preuve qu’elle n’est pas irrécupérable. Mais elle veut bannir ce mot qui, selon elle, rend le quotidien d’un homo insupportable. Et vous le remplacez par quoi chérie? Il faut bannir le mot cul aussi, la racine du mal. Pauvre petit mot à six lettres employé aux quatre coins de l’hexagone sans une arrière-pensée homophobe. Enculé!!!

Daphné dans le Sud-Ouest. Putain, con, enculé. Pas une bouche qui n’attaque pas une phrase ou ne la termine par un élément du trio. De Toulouse à l’Atlantique. Un festival. Une régalade (clin d’œil au premier restaurant de Camdeborde Porte d’Orleans). Pauvre Daphné partie sur son char à l’affrontement avec les basques et les cathares pour une cause perdue d’avance. On va l’aider parce qu’elle est perchée, soumise aux quatre vents de l’empathie et que tout le monde a droit à sa connerie au feu de Camp du Bien. Tant qu’elle n’est pas trempée dans l’acide on peut l’abriter. Et puis son poignet dévoilé, farci de tatouages, alimente les fantasmes et les supputations à l’ombre de la Rhune, la montagne qui veille sur le peuple Basque. Dans le creux de ses reins, qu’a-t-elle de tatoué ? De Biarritz à Hendaye en passant par Ascain, le peuple a voté pour une flèche. Les enculés!!!

Daphné à Marseille. Oh le chantier! À tous les coins de rue un enculé! Sur le zinc des comptoirs, les olives, deux anchois qui ont fait les Malouines (quels enculés), le jaune, les glaçons et des va te faire enc… qui volent plus bas qu’un A380 à Blagnac. Daphné, mon chou à la crème d’ivoire, laisse ton char sur une aire d’autoroute de l’A7, écoute cette anecdote. On en est au début de la saison 2012-2013, l’OM bat de l’aile depuis trop longtemps. Dreyfus, le propriétaire décédé en 2009, a légué la patate chaude à sa veuve. Qui a le malheur d’être blonde en désignant Labrune à la présidence du club. Au stade deux virages rivalisent de messages engatsés pour la direction. Le Nord et le Sud. Au Sud, c’est des pragmatiques, les pieds plantés dans la pelouse, philosophie claire et terrienne style Onfray. Au Nord, on est plus dans la métaphore, la blonde, la brune, la mèche lyrique et spatiale style Finkielkraut. Les sudistes, match après match coagulent les caméras sur leurs revendications correctes et sensées, immortalisées par des banderoles. Un mois après, lassés de ne pas être écoutés par la blonde, Labrune et tout le Saint-Frusquin, ils déploient en mondovision une méga-banderole de 80 mètres où est écrit : “Allez tous vous faire enc…!!!”

Au-delà de la percée du politiquement correct qui jour après jour nous assomme pour mieux nous enc…, ces escarmouches sont aussi l’illustration de l’éternel fossé creusé entre la pseudo-élégance et l’authentique vulgarité. Que tous les enculés qui trouvaient hier Coluche vulgaire pour pleurer aujourd’hui son absence dans le débat lèvent le doigt. En juillet 2017 à la Halle Freyssinet, parmi la foule un homme a dit, entendant le président évoquer ceux que l’on croise, qui ne sont rien, cet homme a dit “quel enculé!”. Qui est vulgaire sur ce coup ?