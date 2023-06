Le bon, la brute et la Culture

Pour les progressistes, le Festival de Cannes c’est chasse gardée

Le 19 mai, en plein Festival de Cannes, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, participait à l’émission de France 5 « C ce soir ». Pendant plus d’une heure, l’atmosphère émolliente du plateau et les prises de paroles maculées de progressisme bon teint ont été pénibles à supporter. Ainsi, on a pu entendre l’actrice Hafsia Herzi qualifier les femmes de victimes « depuis la nuit des temps », ou encore l’acteur Reda Kateb et la co-animatrice Laure Adler faire un éloge d’Adèle Haenel. Une réalisatrice franco-sénégalaise, Ramata-Toulaye Sy, est venue présenter un film « hyper féministe ». Pas étonnant de la part d’une jeune femme qui se décrit comme « très féministe et l’assume complètement ». Quel courage !

A relire: Affligeante Laure Adler!

De son côté, la ministre a été questionnée sur sa volonté de politiser la culture. En effet, le 17 mai dans l’Express, Rima Abdul Malak déclarait: « Je veux que la culture devienne une vraie bataille politique et idéologique. » Après avoir évoqué « la montée du RN », la ministre s’est attaquée au « néo-populisme de Laurent Wauquiez » car le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a récemment privé de subventions un certain nombre de structures culturelles. « Quand on touche à la culture en l’idéologisant, en la censurant, on touche à quelque chose de très profond dans une société, on touche à notre démocratie », a affirmé celle qui désire pourtant que « la culture devienne une vraie bataille politique et idéologique ». Il faudrait savoir ! La ministre souhaite-t-elle une bataille sans adversaire ?

Tout comme il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a la bonne et la mauvaise politisation de la culture. Quand Émilie Frèche réalise le film Les Engagés, en faveur de l’accueil des migrants, c’est positif. Lorsque Vaincre ou Mourir décide de rendre hommage au général vendéen Charrette, c’est négatif.

37 Partages Partagez Print Email

37 Partages Partagez Print Email