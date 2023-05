Alain Cavalier croit à «L’Amitié»

Le dernier film du cinéaste rebelle est sur les écrans. Un documentaire atypique et joyeux.

« J’ai intensément partagé le travail cinématographique avec certains, jusqu’à une amitié toujours vive. Filmer aujourd’hui ce lien sentimental est un plaisir sans nostalgie. Nos vies croisées nous permettent cette simplicité rapide de ceux qui ne se racontent pas d’histoires, qui savent être devant ou derrière la caméra, dans un ensemble de dons et d’abandon au film. » Alain Cavalier.

C’est toujours un immense plaisir de voir et revoir les films de cet extraordinaire cinéaste. Et le dernier en date, L’Amitié, est une perle cinématographique, l’œuvre d’un homme libre, un résistant qui dans une époque où le cinéma français se perd dans la complaisance et un progressisme de mauvais aloi, aggravés par la sur-budgétisation amorale des films, continue de faire front et de nous montrer des films libres et beaux.

Alain Cavalier filme depuis le début des années 60, il a réalisé au début de sa carrière de cinéaste des superbes films produits de manière classique, Le Combat dans l’ile (1962), avec Jean-Louis Trintignant, L’Insoumis (1964) avec Alain Delon, La Chamade (1968) avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli… puis Thérèse (1986), chef-d’œuvre montrant avec une grande simplicité la force d’âme de la petite Sainte de Lisieux, qui obtint un grand succès critique et populaire. Mal à son aise dans le milieu cinématographique français, il décide de tourner avec une caméra légère et des moyens financiers modestes des films indépendants et libres: Libera me (1993), La Rencontre (1996), Le Filmeur (2004), Irène (2009), Pater (2011), Le Caravage (2015), Être vivant et le savoir (2019)…

Un film joyeux et méticuleux

Dans L’Amitié, Alain Cavalier filme ses amis, Boris Bergman, parolier (de France Gall, Juliette Gréco et Alain Bashung), Maurice Bernart, producteur de cinéma qui a produit son long-métrage Thérèse et le coursier Thierry Labelle qui fut acteur dans Libera me. Il s’invite et nous invite chez ses amis, trois personnes de milieu et de caractère très différents, il nous fait rencontrer leurs femmes, filme leurs échanges, partage des repas simples et appétissants avec eux, filme leurs cadres de vie et les objets qui les entourent. Il sait capter avec la belle énergie et la méticulosité joyeuse et enfantine qui l’animent, la grâce et la fragilité des visages, l’importance et la beauté des choses, des mots, du verbe, de la musicalité de la langue aux tonalités diverses de ces êtres qui sont tous dans un rapport de grande confiance, de tendresse, d’attention et d’échanges avec lui.

Douceur

Dans ce film les gens chantent, fument, mangent, boivent du bon vin, parlent de musique, de cinéma, de littérature, de la vie facile ou difficile, cabossée parfois mais toujours digne, la vie des gens debout. Alain Cavalier filme le temps qui passe, un monde qui disparait, il nous offre une trace ferme et solide de ce monde, de ces êtres humains pleins de chaleur et d’humanité. Il montre avec une grande douceur et un sens rigoureux de l’écoute cet émerveillement de la vie qui nous donne la force de vivre et d’aimer. L’amitié est grande et l’amour est proche. Avec discrétion et tact, le cinéaste demande à chacun de ces trois couples comment ils se sont rencontrés. Chaque rencontre est forte et originale ; et célèbre la grandeur de l’amour qui dure et persiste…

L’Amitié est ainsi un très grand film humain et politique qui nous touche au plus profond de notre âme.

L’Amitié un film d’Alain Cavalier France – 2h04, sortie sur les écrans de cinéma mercredi 26 avril 2023