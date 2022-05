Jeremy Stubbs nous parle du nouveau numéro de Causeur, disponible à la vente.

Quelle est votre identité de genre? Vous êtes une femme? Vous êtes un homme? Une fille? Un garçon?

Mauvaise réponse !!

Le concept de sexe biologique appartient au passé avec le système féodal, pauvres paysans ! Les lobbyistes du genre ont monté une campagne pour effacer le sexe biologique du droit et des mœurs au profit de l’identité de genre, qui est entièrement subjectif et fluide.

Selon la doctrine fantaisiste de l’identité de genre, un individu peut se sentir masculin ou féminin, passer de l’un à l’autre (transgenre), être les deux à la fois (non binaire), ou n’avoir aucun genre (agenre). À l’école, les enfants seront encouragés à croire qu’ils peuvent choisir leur genre (ou l’absence de genre) et ensuite le modifier, selon leur caprice.

La science objective – finie

Les droits des femmes – finis

La protection des enfants – finie

Leur capacité, demain, à fonder une famille – en danger

Et des personnes dépendantes à vie de drogues dont les effets à long terme sont inconnus et dont les coûts sont pharaoniques…

Et tout cela se passe en douce, derrière notre dos. C’est pour cela que dans le numéro actuel de Causeur, nous poussons un cri d’alarme. Il faut sauver les enfants ! Vous pouvez y lire les témoignages de parents désemparés qui expriment leur détresse. Interviewé, le psychanalyste Jean-Pierre Winter attribue cette folie à l’effacement de l’autorité, surtout paternelle.

Et je mets à nu tout un système d’ONG, de cabinets d’avocats, d’organismes publics, d’universités, d’hôpitaux, d’entreprises, de politiques et de people au service de ce bouleversement – système financé par un petit nombre de milliardaires. Allons-nous nous laisser faire? Aux États-Unis, des instituteurs essaient déjà d’initier leurs petits élèves à la doctrine du genre. En anglais, on appelle ça « grooming », un mot qui désigne normalement le pédopiègeage. L’hyperbole est forte, mais ils veulent empoisonner les jeunes esprits avant d’empoisonner leur corps. Allez-vous laisser faire ça?

Causeur parle aussi de la réélection d’Emmanuel Macron qui, avec bienveillance, veut organiser une réconciliation nationale. Tous les citoyens sont invités au grand dialogue, même ceux qui ont voté Mélenchon – mais pas les pauvres diables qui ont voté Le Pen ou Zemmour…