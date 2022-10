Victimes palestiniennes: le “deux poids deux mesures” des médias français

Quand un médecin palestinien meurt dans un échange de feu entre Israéliens et Palestiniens dans un camp de réfugiés, on s’attendrait à ce que la presse française en fasse grand cas. Et pourtant, la mort d’Abdallah Abu Tin a été passée sous silence par nos médias normalement pro-palestiniens. L’explication se trouve dans le rôle particulier joué par ce docteur.

La mort du docteur Abdallah Abu Tin a été largement ignorée par les médias mainstream en France. Il a été tué le 14 octobre 2022 dans la ville de Jénine (qu’on appelle « camp de réfugiés » en français) lors d’une opération de l’armée israélienne à la recherche de terroristes.

Un médecin tué par les Israéliens et les médias français n’en font pas des tonnes ? Cherchez l’erreur !

Sa mort a été annoncée par le ministère de la santé palestinien le vendredi 14 octobre, et les journaux anglophones du Moyen Orient, comme The National, ont immédiatement relayé la nouvelle. Pourtant, les Brigades des martyrs d’al-Aqsa, une des milices créées par Yasser Arafat et que l’Union européenne a classée terroriste, n’a pas tardé à révéler que le médecin n’était pas seulement un généraliste, mais aussi un spécialiste de la mitrailleuse.

Le groupe terroriste a même créé une affiche montrant apparemment le docteur qui tient plusieurs fusils d’assaut. L’affiche et la photographie d’origine utilisée pour le montage ont été reproduites par The Times of Israel qui a ajouté qu’un compte Telegram considéré comme appartenant à la milice terroriste a salué la mémoire du médecin « mort en martyr en se battant côte à côte avec les résistants armés ».

Une fois les circonstances de sa mort ainsi éclaircies, le cas du médecin tué ne présentait plus aucun intérêt du point de vue de l’extrême-gauche française, pro-palestinienne. Le contraste avec la couverture médiatique de la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh, tuée dans un échange de tirs entre terroristes palestiniens et soldats israéliens, est frappant. Deux poids, deux mesures pour la presse française.

