Tiens, voilà l’Olympia !

La Légion étrangère est une troupe d’élite de l’armée française. Constituée de soldats étrangers qui ont choisi de servir le drapeau avec « honneur et fidélité », elle est l’incarnation d’une France rêvée capable de fabriquer des citoyens avec des gens venus du monde entier – et qui apprennent le français en chantant. La Légion, c’est, enfin, une grande famille qui n’abandonne jamais les siens : sur le terrain – c’est bien le moins –, mais aussi une fois leur service achevé. Beaucoup de légionnaires, cabossés par la vie, parfois handicapés ou sans ressources, sont pris en charge à Puyloubier, où se trouve l’institution des Invalides de la LE. Une raison supplémentaire pour assister au concert exceptionnel que donnera la musique de la Légion à l’Olympia le 18 juin. Cette fête de la solidarité, selon le mot du général Lardet, le « père Légion » (commandant de la Légion étrangère) où résonneront des chants mythiques, sera aussi le dernier tour de piste du lieutenant-colonel Émile Lardeux, chef de la musique de la LE depuis quinze ans. Alors n’hésitez pas ! En achetant vos places, vous vous préparez une bonne soirée. Et vous faites une bonne action pour le pays.

www.olympia-legion-etrangere.com

