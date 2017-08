« Si on jette de la merde dans un ventilateur, il ne faut pas s’étonner d’être éclaboussé. » Jamais cet adage chiraquien n’a trouvé une aussi belle illustration qu’avec la polémique sur le présumé mésusage des assistants parlementaires de députés européens.

Lancée au départ contre Marine Le Pen, cette affaire a provoqué la première crise politique de l’ère jupitérienne : au lendemain d’élections législatives triomphales pour le parti macronien, trois ministres, Sylvie Goulard (Armées), puis François Bayrou, garde des Sceaux, et Marielle de Sarnez (Affaires européennes) sont contraints de quitter le gouvernement. Comment le grand moralisateur autoproclamé de la vie politique française et ses proches amis du Modem pourraient-ils agir sous la menace d’une mise en examen pour des faits similaires en tous points à ceux reprochés au FN et à sa présidente ? Un autre adage coprologique s’impose alors, déconseillant aux gens désireux de grimper sur un cocotier de porter des sous-vêtements souillés.

Le FN, un parti olfactivement insupportable

Unis dans leur offensive contre le FN et Marine le Pen, leurs adversaires, de droite, de gauche et du centre, ont répété en boucle que les soupçons qui pesaient sur la candidate étaient d’une gravité considérable. L’Olaf (organisation