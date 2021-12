Le drapeau vert (couleur de l’islam) flotte sur Bagnolet

Une association indigéniste contestée à la Maison de l’écologie

Pilotée par le couple Fatima Ouassak / Youcef Brakni, “Front2Mères” accuse l’école républicaine de perpétuer un système de domination raciste sur les non-Blancs.

Le 8 novembre, des habitants de Bagnolet ont adressé une lettre ouverte au maire et aux élus du conseil municipal, pour informer et alerter la population sur les agissements de l’association de Madame Ouassak. Les habitants protestent contre le soutien que leur accorde – et a finalement continué de leur accorder – le maire de la ville, Tony Di Martino (PS).

Dans les textes fondateurs de l’association, on trouve d’inquiétantes incitations au séparatisme et des appels à la lutte contre le républicanisme à l’école. Malgré la polémique, Front2mères a tenu une conférence où, entre autres indigénistes, Assa Traoré était présente. Fatima Ouassak a même depuis été invitée à un séminaire de Sandrine Rousseau (EELV), et elle a pu y prendre la parole pour parler de son travail. Dans le Figaro, Gabrielle, une habitante de Bagnolet, affirme que l’association fait régner un «climat de haine» sur la ville. Un ancien élu, également interrogé par le journal, témoigne : «Le racisme est une obsession chez [Fatima Ouassak]. C’est une communautariste qui avance déguisée. Elle prétend, par exemple, vouloir le bien des enfants en militant pour l’alternative végétarienne dans les cantines scolaires, mais en réalité, elle veut répondre à des revendications religieuses de la population musulmane…»

Lorsqu’elle a décidé de se lancer dans la course à la présidentielle, Anne Hidalgo avait pris grand soin de prendre ses distances avec les dérives a-républicaines ou islamo-gauchistes de la gauche radicale, et de rappeler à quel point les valeurs républicaines lui tenaient à cœur, à la différence d’un Jean-luc Mélenchon. Le maire de Bagnolet est socialiste ! Que pense la candidate de la polémique bagnoletaise ? Trop occupée à recompter ses 3% dans les sondages ? • La rédaction.