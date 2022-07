20 idées pour affronter la canicule!

Une sélection signée Thomas Morales de choses à voir, à (re)lire, à écouter, à boire et même à acheter durant les vacances

1/ Charlot at home

Loin d’Hollywood de Charlie Chaplin (les éditions du Sonneur)

« Je n’ai jamais goûté les apparitions en public. Je les trouve toujours décevantes »

2/ Sur les rives de la Dordogne

Le bonheur à Souillac de Denis Tillinac (la petite Vermillon)

« Cet été-là, on entendait partout Hard Day’s Night des Beatles, True Loving de Cliff Richard et The House of Rising Sun des Animals. Ces airs auront accompagné le processus de mon émancipation »

3/ Léger dans la boîte noire

Exposition Fernand Léger au Musée Soulages à Rodez

https://musee-soulages-rodez.fr/oeuvres/fernand-leger-la-vie-a-bras-le-corps/

4/ Bébel en Touraine

Exposition Jean-Paul Belmondo, itinéraire d’un artiste surdoué à Azay-le-Rideau (entrée libre)

https://www.azaylerideau.fr/

5/ Tout est bon dans le Conchon !

L’État sauvage de Georges Conchon (Albin Michel)

« C’est une ville qui décourage la flâne, à cause de son trop gros soleil suspendu comme une lune, à portée de la main »

6/ Auteuil, Neuilly, Passy, c’est ton destin

Auteuil de Jean Freustié (la petite vermillon)

« Les rues étaient désertes. Ma tête bourdonnait de fièvre. La déception et un renouveau de désir se mêlaient pour me brouiller l’estomac »

7/ Danser le calypso en Italie

L’Italie à la paresseuse d’Henri Calet (Le dilettante)

« Nous débouchions en Italie. On ne pouvait s’y tromper : c’était elle. Ç’a été un changement à vue d’œil, de ciel, de formes, de couleurs… »

8/ Vive le béton !

De la mission Racine à la Nouvelle Floride… Revoir La Grande Motte et s’éblouir

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/s838480_001/grande-motte-la-nouvelle-floride-des-annees-70

9/ Ernest Pignon-Ernest à Landerneau

Le père du street art dépose ses cartons dans le Finistère

https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/en-cours-ernest-pignon-ernest-642-23-0-0.html

10/ Classé Jardin remarquable

Visiter le parc floral d’Apremont-sur-Allier dans l’un des plus beaux villages de France

http://www.apremont-sur-allier.com/fr/parc-floral/

11/ En route, Micheline !

Craquer pour la résurrection de la Honda Dax

https://moto.honda.fr/motorcycles/range/125cc/dax125/overview.html

12/ Où es-tu Berenice Toolan ?

Revoir la série télévisée « Les Roses de Dublin » en plein cagnard du mois d’août et pleurer

https://madelen.ina.fr/serie/les-roses-de-dublin

13/ Caroline Baldwin a fêté ses 25 ans

S’offrir l’intégrale de l’héroïne de BD dans une édition limitée et signée

https://www.decitre.fr/livres/caroline-baldwin-integrale-avec-un-ex-libris-numerote-et-signe-9782931027417.html

14/ Fabriquée à la main en Camargue

Porter une vraie paire de botte Gardiane avec un jean blanc et rejouer « D’où viens-tu, Johnny ? »

https://www.labottegardiane.com/fr/content/34-la-marque

15/ Populaires en Berry !

Visiter ce musée automobile de campagne à la gloire des voitures françaises et des tracteurs « made in Vierzon »

https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/musee-retromecanique-du-pays-fort-vailly-sur-sauldre/

16/ Sous le soleil exactement

La belle de Lodi d’Alberto Arbasino (Seuil)

« Les filles de Lodi, grandes, belles, avec leur peau éclatante et leur appétit d’homme, peuvent être, lorsqu’elles sont dégourdies, beaucoup plus fortes que celles de Milan »

17/ Un Pimm’s sinon rien

Se boit (avec modération) à Oxford ou à Moulins

https://www.comptoir-irlandais.com/fr/blog/pimm-s-le-cocktail-british–n223

18/ En souvenir de Caroline Cellier

L’année des méduses de Christopher Frank (Seuil)

« Quarante ans, les mêmes yeux que Chris, moins de régularité mais plus de finesse dans les traits, des cheveux plus courts et plus clairs, Claude opposait à la beauté lisse et presque fermée de sa fille la douceur et le charme de sa fêlure »

19/ Un tube qui pique

Écouter en boucle « Lait de coco » de Maya

« Elle était allongée sur la plage, nue sur le sable chaud… »

20/ Corsica bella

Boire cette eau minérale gazeuse corse en pensant à l’œuvre de Pascal Paoli

https://orezza.fr/

