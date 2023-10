La leader taïwanaise face à la menace chinoise

« La présidence au féminin » fait son effet à Taïwan, cette petite île montagneuse menacée par le géant chinois. Dans son ouvrage Taïwan, la présidente et la guerre, Arnaud Vaulerin nous brosse le portrait d’une femme crainte par les élites asiatiques, alors que les prochaines élections présidentielles se profilent. Propos recueillis par Pétronille de Lestrade.

Revue Conflits. Vous commencez votre ouvrage par l’évocation du 24 février 2022, début de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes de Vladimir Poutine. Pourquoi ce choix ?

Arnaud Vaulerin. Dès les premières heures de cette invasion russe en Ukraine, j’ai pensé à Taïwan. Le parallèle s’imposait comme une évidence. Bien sûr, les deux situations sont à première vue peu similaires. À la différence de l’Ukraine, Taïwan est une île, séparée du continent par un détroit aux eaux et courants tumultueux où transitent la moitié des porte-containers de la planète. Taïwan est difficile d’accès, avec des montagnes de plus de 3 000 mètres. Il fait face à la menace de la Chine depuis 1949, sans frontière immédiate et terrestre avec des pays pouvant lui venir en aide en cas d’attaque. Mais l’archipel taïwanais, comme l’Ukraine, partage une histoire commune avec un très puissant voisin, hégémonique et autoritaire. Surtout, comme Kiev, Taipei fait face à un empire doté d’une armée et des moyens pléthoriques – première marine en nombre de vaisseaux et sur le papier, réorganisée et très puissante. Pékin, depuis 1949, (comme Moscou depuis 2014 en Ukraine), n’a jamais caché son projet d’envahir et de faire main basse sur l’île. Taïwan, comme l’Ukraine, sont deux réelles démocraties, sous la pression de deux puissances illibérales et répressives – sinon des dictatures – qui veulent s’affranchir de l’ordre international pour s’imposer par un rapport de force. Pour les deux pays, c’est une question de survie et pour le camp des démocraties, c’est une question de crédibilité que de les soutenir.

Enfin, cette comparaison avec l’Ukraine m’est venue lors de discussions avec des amis, des collègues à Taïwan. Au soir du 24 février 2022, quand les troupes de Poutine progressaient, alors, rapidement vers la capitale, ils étaient nombreux à s’inquiéter, à échafauder des scénarios sombres et catastrophistes. Certains se sont dit : aujourd’hui l’Ukraine, demain Taïwan. Comme si la chute de Taïwan était inéluctable. La suite a montré que rien n’était écrit d’avance. Taïwan a beaucoup appris de ce qui se passait en Ukraine pour se mobiliser, se préparer à un éventuel conflit.

« Pour la première fois, la présidence au féminin » : quels sont les changements provoqués par cette nouveauté ? En quoi la présidence de Tsai Ing-wen est-elle atypique ?

L’arrivée de Tsai Ing-wen à la présidence en 2016 est une surprise à Taïwan, dans le monde chinois et même en Asie. D’abord, parce que c’est une femme qui prend la présidence dans un milieu politique où les hommes sont surreprésentés, véhéments, charismatiques, parfois à poigne, souvent tribuns. Tsai est l’exact opposée de ce genre de président. Elle est discrète, voire timide, assez peu charismatique, avec un look neutre sinon terne. Tsai s’exprime en mandarin, quand les cadres de son parti, ses prédécesseurs s’expriment en taiwanais pour valoriser l’identité, la « taiwanité » d’une certaine manière. Elle a valorisé l’anglais, poussé ses conseillers, les députés à aller à l’étranger, ouvrir Taïwan, afin que l’île s’ouvre, sorte du tête-à-tête mortifère avec les autorités de la Chine continentale. En ce sens, il y a une rupture avec ses prédécesseurs et pas seulement à cause d’un changement de genre à la présidence.

A lire aussi : Scénarios de guerre à Taïwan

Il y a aussi chez elle le refus de parler fort, de faire des promesses à tout-va, de flatter les électeurs. Enfin, c’est une bureaucrate qui arrive à la présidence en 2016. Elle n’a jamais été élue au préalable, n’a jamais exercé de mandat. Jusqu’en 2016, c’était une experte, une consultante, brillamment diplômée en économie et en droit, étiquetée parfois par certains de ses plus proches collaborateurs comme une responsable ennuyeuse, accro au travail, aux notes de lectures, aux discussions entre experts. Elle l’a dit publiquement : jamais elle n’avait envisagé devenir présidente. Ce qui en fait, enfin, une atypique en politique est son parcours personnel. Elle n’est pas l’héritière d’une circonscription, n’est pas la femme, la fille, la veuve d’un leader politique. Elle s’est faite seule en étudiant, en travaillant, grâce aussi à la chance qui lui a souri à des moments clés.

Officiellement célibataire, sans enfant, elle ne s’affiche pas en couple, verrouille le côté intime en contrôlant très bien sa communication sur cet aspect. La « petite Ing », comme elle est surnommée, n’est pas glamour, n’a guère d’égo. Tout cela tranche avec ses prédécesseurs et avec l’image que l’on peut avoir d’une présidente ou d’une cheffe de gouvernement comme on le voit en Estonie, en Italie, et comme on l’a vu en Finlande et en Nouvelle-Zélande ou en Birmanie.

Vous notez que plusieurs de ses contemporains la comparent à Margaret Thatcher, ou bien à Angela Merkel. Qu’en pensez-vous ?

Tsai Ing-wen a elle-même cité l’exemple de Margaret Thatcher. Elle était étudiante à Londres quand la Dame de fer dirigeait le Royaume-Uni. Quand Tsai a été élue à la présidence, son entourage lui a conseillé de plus valoriser le modèle d’Angela Merkel. Et il est vrai que la présidente taiwanaise a beaucoup en commun avec l’ex-chancelière allemande : même minimalisme apparent, même rigueur, mêmes tenues et une coupe de cheveux presque identique. D’une manière peut-être paradoxale, tout cela finit presque par définir un style. Surtout plus fondamentalement, il y a chez les deux dirigeantes le même pragmatisme teinté de sérieux voire d’ennui-, une approche technique de la politique, la même expérience personnelle avec un passé répressif et un système communiste, un positionnement politique pas très éloigné. Tsai Ing-wen a été campée en « conservatrice » par certains militants du parti démocrate progressiste (PDP). Elle a dirigé un parti composé en partie de courants indépendantistes, très à gauche, sans soutenir cette thèse, sans être vraiment une révolutionnaire ni une féministe – alors qu’elle a été victime d’un harcèlement sexiste et misogyne durant de longues années. On pourrait rajouter une certaine longévité politique, plus importante pour Merkel, mais bien réelle pour Tsai qui a enchaîné…

>>> Lire la fin de l’entretien sur le site de la revue Conflits <<<

5 Partages Partagez Print Email

5 Partages Partagez Print Email