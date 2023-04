Que font ces gens dans l’Éducation Nationale?

Notre chroniqueur, qui persiste à penser que l’Éducation Nationale est sauvable, prend feu dès qu’un enseignant abîme la machine déjà brinquebalante. Alors, quand une prof de Lettres a tout juste le niveau du Courrier du cœur, il est pour ainsi dire hors de lui.

J’aime beaucoup Marivaux. Il a porté la comédie à un niveau inégalé de cruauté joyeuse. Ses personnages se séduisent et se trompent avec une virtuosité folle, et leurs vraies ambitions sont, au choix, la souffrance de l’Autre à travers la satisfaction de leurs désirs, ou le pillage de son coffre, via un stratagème heureux de séduction.

Mais que font-ils donc en classe ?

La dernière fois que je l’ai fréquenté, pédagogiquement parlant, c’était en 2018-2019. J’avais mis à mon programme Les Fausses confidences, qui par un coup heureux du hasard était aussi au programme de l’Agrégation cette année-là. J’avais fait venir à Marseille — à mes frais — mon ami et ancien maître à l’ENS, Jean Goldzink, l’un des meilleurs spécialistes du XVIIIe siècle, par ailleurs auteur d’une étude virtuose sur plusieurs comédies de Marivaux, dont l’une, L’Escalier et le déshabillé, est consacrée à cette pièce précisément.

Une ancienne élève, dont j’ai un peu suivi la carrière, et qui justement passait l’agrégation cette année-là — et elle l’a eue — s’était invitée à la conférence, et en profita pour parler de Marivaux avec mon illustre collègue. Pour lui comme pour moi, Les Fausses confidences, conformément au titre, raconte l’histoire d’un piège dans lequel tombe une riche veuve à laquelle un valet entreprenant, héritier de Brighella ou Scapin et modèle pour Figaro, fait croire que son ancien maître, l’infortuné (au sens propre) Dorante, est amoureux d’elle, alors que l’un et l’autre n’aspirent qu’à accéder au coffre de la belle. La bourgeoisie montante trouvait chez Marivaux le motif essentiel de ses préoccupations : l’argent, à une époque où, pour cause de crise monétaire, le numéraire se faisait rare.

Désormais agrégée, ladite élève enseigne à présent dans un grand lycée. La semaine dernière, les profs de Lettres de l’établissement s’étaient entendues pour faire un « Bac blanc », écrit et oral. Ils organisèrent donc des « oraux blancs », où ils s’échangeaient les élèves de Première, chacun passant sur les textes étudiés jusque-là. Là aussi, il y aurait à redire, entre les enseignants qui avaient trouvé le temps, depuis début septembre, d’expliquer une bonne vingtaine de textes au format Bac, et ceux qui arrivaient difficilement à douze. Mais que font-ils donc en classe ?

Au programme depuis l’année dernière, imposé par le ministère, Les Fausses Confidences. Vous imaginez bien que la jeune fille suscitée était très à son aise sur une œuvre qu’elle connaît par cœur. D’autant qu’elle avait vu l’excellente mise en scène de la pièce réalisée pour la télévision en 2010 par Didier Bezace, avec un Pierre Arditi parfait dans la perfidie et une Anouk Grimberg magistrale.

Mais voilà : l’une de ses collègues pense, elle, que Marivaux a écrit une comédie sentimentale, que Dorante est réellement un amoureux transi, et que tout ce que disent le maître et le valet est d’une honnêteté scrupuleuse. Qu’ils aient des intérêts bien matériels à faire tomber la proie dans leurs filets lui passe par-dessus la tête.

Elle a donc sacqué les élèves qui lui disaient autre chose, prenant de très haut les remarques polies que l’on pouvait lui faire, coupant la parole à de malheureux gosses coincés entre le cours de leur prof et les vitupérations de l’examinatrice, et suggérant même, devant leurs communs collègues, qu’elle pourrait donner à l’agrégée d’utiles leçons sur le sens profond de la pièce en particulier et de Marivaux en général.

Des profs semant le doute chez les élèves

Mon ancienne élève est une fille polie et n’a pas répliqué, estomaquée de tant d’arrogance et d’ignorance mêlées. Elle n’a même pas fait remarquer à sa collègue qu’elle se retrouve prof de Français avec, en poche, un CAPES de Documentation.

Oui, vous avez bien lu. En lycée, où en théorie, on ne devrait trouver que des agrégés, on nomme sur des postes essentiels — en Première, année de l’Épreuve Anticipée de Français — des personnes qui ne comprennent rien à la littérature. Mais alors, un rien massif et intégral. Et qui propulsent vers l’échec et la déception les élèves qui leur sont confiés — sans parler des doutes qu’ils sèment derrière eux sur la qualité de leurs collègues. L’ignorance génère toujours la morgue et la prétention, c’est sa caractéristique, alors que le vrai savoir s’impose à voix basse.

Le Ministère a imposé des programmes en Première. Ce n’est pas une révolution, il l’avait déjà fait au début des années 1990, sous Bayrou, en mettant au programme de Français les œuvres du programme de l’agrégation interne. Excellente idée puisque les enseignants, tout en travaillant les textes pour leurs élèves, révisaient le concours qu’ils étaient susceptibles de passer.

Dorénavant, les œuvres proposées à l’examen sont renouvelées par moitié chaque année — le temps, a jugé l’Inspection générale, que les profs se mettent au courant : je me suis aperçu cette année, par exemple, que Marivaux n’était pas bien connu, et que Colette — immense écrivain s’il en fut — était tout à fait oubliée. Pourtant, Causeur s’est distingué, ces derniers temps, en faisant, en deux articles, le panégyrique de cette femme de Lettres de tout premier plan — l’un dû à la plume de Jérôme Leroy, l’autre à celle de Thomas Moralès.

Que voulez-vous, Colette était une vraie féministe, elle, pas une chienne de garde se dressant la bave aux lèvres pour revendiquer des droits qu’elles ont déjà. Bérénice Levet a tenté en 2018, avec Libérons-nous du féminisme ! : Nation française, galante et libertine, ne te renie pas ! (Editions de l’Observatoire), de régler leur compte aux harpies du féminisme outrancier. Mais l’hydre renaît sans cesse — y compris dans des milieux comme l’enseignement, où les femmes représentent, en Lettres ou en Langues, 90% des enseignants. Ce sont les hommes qui devraient bénéficier de quotas !

Une remise à niveau s’impose!

L’Éducation nationale repose sur un mythe, qui s’entretient dans les salles de profs : nous serions tous égaux, tous capables, tous méritants.

C’est une fiction. Comme dans toutes les professions, il y a des cadors (peu nombreux, ce sont ceux que nous nous rappelons, des années plus tard), des brêles (un certain nombre, dommage pour vos enfants quand ils tombent sur ces sous-profs), et pas mal de gens qui s’efforcent de faire correctement leur métier, avec plus ou moins de bonheur. Que les uns et les autres soient payés de la même manière, soient nommés indifféremment dans les établissements, et même que des cancres diplômés passent devant de vrais spécialistes, sous prétexte qu’ils ont leur quota de progéniture et d’ancienneté, tout cela est un objet de scandale que le prochain ministère devrait enfin dissiper.

Quant aux pseudo-enseignants qui croient que Marivaux est l’ancêtre de la Bibliothèque rose à laquelle Emma Bovary se graissait les doigts, ils n’ont pas leur place. Je sais bien qu’il y a carence de vocations, mais il est d’extrême urgence d’imposer à ces malfaisants une remise à niveau — ou de leur désigner, d’autorité, la porte de sortie.

