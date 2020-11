Thierry Baudet, le dandy de la droite dure néerlandaise, concurrent principal de M. Geert Wilders, ne supporte plus les « procès par médias interposés », a-t-il annoncé lundi 23 novembre.

Thierry Baudet laisse ainsi en désarroi total le parti qu’il a lui-même fondé en 2017, le Forum voor (pour la) Democratie (FVD). Les élus et autres cadres du parti s’étaient rassemblés quelques heures après l’annonce qui les laisse orphelins. Leur chef ne dirigera plus le parti dans la campagne pour les élections parlementaires de mars 2021, bien qu’il compte rester membre de la Chambre des Députés. Mais pas dans un rôle dirigeant, a-t-il assuré. Dans ce cas, que restera-t-il du parti dont, à 37 ans, il abandonne la direction? C’est comme si le Rassemblement national se séparait de Marine Le Pen, ou inversement.

S’il semble prématuré d’écrire la nécrologie politique de l’homme qui se battait avant tout contre l’immigration excessive, selon lui, ses nombreux partisans craignent que son départ ne soit définitif. Et qu’à la droite de la droite il ne laisse ainsi le champ libre au plus populaire mais moins fréquentable M. Geert Wilders.

Une fronde dans le Forum voor Democratie

Ces dernières semaines, une fronde au sein de son parti minait la position de M. Baudet. Il aurait réagi trop mollement contre des membres de l’aile de la jeunesse du Forum, accusés de tweets et de posts sur Instagram avec un contenu raciste, antisémite et homophobe.

Baudet, francophile et francophone, musicien de talent, fier des gouttes de sang indonésien dans ses veines, feignait d’abord que le sujet l’ennuyait. Il admonestait mollement les coupables et enjoignait le dirigeant des jeunes du Forum à mettre de l’ordre dans ses rangs. Efforts restés sans effet, car depuis le printemps dernier des journalistes de la presse néerlandaise fouinaient autant que possible les publications des jeunes fans de ‘Thierry’ sur internet. Spectacle quelque peu désolant, que celui des limiers de la presse d’un certain âge chassant les élucubrations d’adolescents ou post-adolescents qui, comme chacun sait, déconnent ferme sur les réseaux sociaux. Aussi n’est-il pas facile d’établir si ces frasques racistes ou homophobes étaient de véritables professions de foi, ou des provocations mêlées d’humour potache.

Un doute que certains journalistes et commentateurs ne permettent pas, sûrs dans leur conviction que ces garçons et filles sont d’affreux fascistes tolérés, sinon encouragés, par M. Baudet en personne. Celui-ci fut traîné dans la boue d’une manière qui rappela le lynchage médiatique de M. Pim Fortuyn, assassiné pour ses idées en 2002.

Lâché par ses fidèles

Baudet refusa de désavouer ‘sa’ jeunesse, plaidant pour une solution très politicienne: l’instauration d’une commission d’enquête. Mais son cercle restreint commençait à le lâcher à mesure que les révélations sur ces scandaleux jeunots se succédèrent, exigeant notamment le renvoi de leur dirigeant, M. Freek Jansen. Cet ami intime et conseiller de M. Baudet avait été accusé de sympathies pour les nazis, qu’il niait. Cela n’avait pas empêché certains journalistes de le déclarer coupable. Quand ses plus proches collaborateurs exigeaient eux-aussi le renvoi de M. Freek Jansen, M. Baudet embrassa son camarade longuement devant les caméras en guise de pied de nez à ses détracteurs dans son parti et dans la presse. Quelques heures après, il annonça sa démission comme tête de liste et président du parti.

Il est vrai que, ces derniers mois, M. Baudet avait fait preuve de lassitude sous le feu des médias dits sérieux qui en général détestent copieusement cet intello jugé arrogant et fascisant. Au Parlement, ou son parti n’occupe que trois des 150 sièges, M. Wilders, dont le parti PVV en occupe vingt, lui vola facilement la vedette. M. Baudet, écrivain d’un certain renom, ne semblait pas doué pour la politique où l’on ne cessait de lui reprocher ses contacts avec un dirigeant de l’alt-right aux États-Unis, son souhait que les Pays-Bas puissent rester une nation blanche, son admiration pour MM. Poutine et Orban ou sa rencontre avec le très admiré Jean-Marie Le Pen.…

Baudet accusait les médias néerlandais de considérer sa curiosité comme un vilain défaut. Une rencontre avec un penseur sulfureux de l’extrême droite américaine n’équivaut pas à partager ses idées, répétait-il à satiété avant de sombrer dans une certain morosité.

Pim Fortuyn à la recherche d’un héritier

Qu’il semblait loin, le temps pourtant proche ou son parti sortit vainqueur des élections provinciales fin 2019. Rétrospectivement, la victoire inespérée fut le point de départ de sa chute. Car son discours cette nuit-là, avec moult références au philosophe Hegel, la civilisation boréale et autres sujets incompréhensibles pour le Néerlandais moyen, mécontentait fort ses plus étroits collaborateurs. Thierry, disaient-ils en substance et en coulisses, aurait dû avoir la décence de se joindre à une soirée électorale festive et arrosée, au lieu de prendre ses électeurs de haut. Critique encore feutrée, mais qui ne tarda pas à dégénérer en schisme au sein d’un Forum de plus en plus ouvert et violent.

Dernièrement, les sondages prévoyaient un piètre score électoral pour Forum en mars prochain, dû aussi au flirt de M. Baudet avec des climatosceptiques et ceux qui se révoltent contre le confinement lié au coronavirus. Les mêmes sondages constatent que des électeurs déçus de M. Baudet vont jeter leur dévolu sur M. Wilders en mars, un retour au bercail pour beaucoup.

Qui succédera à Thierry Baudet à la tête d’un parti laissé en lambeaux? Un ex-lieutenant de M. Pim Fortuyn s’est d’ores et déjà porté candidat, avec la volonté d’assurer une certaine continuité dans l’héritage de celui qui fut aussi le grand inspirateur de Thierry Baudet.