On ne peut être Charlie ou Mila si l’on n’est pas Eric Zemmour!

« Nous sommes tous Eric Zemmour »

La liste des cibles du djihadisme d’atmosphère ne cesse de s’allonger. Depuis le reportage de « Zone Interdite » intitulé « Face au danger de l’islam radical, les réponses de l’Etat », Ophélie Meunier est la cible d’attaques régulières sur les réseaux sociaux. Ce reportage qui expose le recul de la culture française face à un islam majoritaire dans certains quartiers a valu à la présentatrice d’être placée sous protection policière, tout comme Amine Elbahi, jeune témoin qui dénonce l’islamisation de Roubaix, sur fond de compromission des élus locaux.

Gerald Darmanin a précisé qu’il avait « donné des moyens extrêmement importants pour que les auteurs de ces menaces soient retrouvés ».

Une partie du monde médiatique s’est heureusement jointe à ces réactions : articles et tribunes pleuvent, Elbahi et Meunier reçoivent un soutien assez consensuel, sauf peut-être chez une gauche qui prend décidément soin de ne pas offusquer les islamistes. On ne peut que se féliciter de ces soutiens. « Nous sommes tous Ophélie Meunier et Amine Elbahi » est le énième slogan d’une longue liste après Charlie, Mila, Samuel Paty et ceux qui se sacrifient pour que la liberté d’expression ne soit pas qu’un concept de juristes. Ne désavouant pas cette liste de braves, on constate néanmoins que certains noms manquent à l’appel : où est Eric Zemmour ? Où est Tanguy David, jeune militant de « Reconquête » agressé encore ce week-end parce que noir et zemmouriste ?

Bonnes et mauvaises victimes

Aujourd’hui en France, 12 personnalités bénéficient, suite à une évaluation de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) [1], d’une protection rapprochée temporaire. La moitié seulement est de niveau 3, et Eric Zemmour fait partie de ce malheureux club restreint, sa sécurité ayant été encore renforcée suite à son meeting de Villepinte. L’actuel candidat à la présidentielle croule sous les prises à partie et les menaces. Pourtant, personne pour s’en indigner, : silence radio ! Où sont les tweets qui peuvent se faire si lyriques de la gauche républicaine, pour s’indigner de cette situation ?

Tous ces résistants de dernière minute face à l’islamisme ne défendent pas plus qu’hier la « liberté d’expression », ils défendent leur camp idéologique et déshumanisent ceux qu’ils tiennent pour des « extrémistes » – à peu près la moitié de l’électorat français, tout de même !

Souvenons-nous de l’immonde texte publié par Claude Askolovitch concernant l’agression d’Eric Zemmour, alors éditorialiste, en avril 2020 [2]. Les belles âmes ne se lèvent jamais contre la violence qui frappe Zemmour, puisqu’il va sans dire qu’une bonne victime est une victime qui pense bien comme elles. Protéger Mila n’est pas particulièrement courageux dans la sphère médiatique, défendre Zemmour l’est beaucoup plus.

L’ironie est que de nouveaux arrivés au club des persécutés deviennent eux-mêmes complices des persécuteurs. Lorsqu’Amine Elbahi prétend que le projet de Zemmour est le même que celui des islamistes qui lui promettent la mort, se rend-il bien compte de ce qu’il fait ? À quel degré d’infamie faut-il se hisser pour accroitre la menace qui plane sur un homme depuis des années, quand on ne la subit soi-même que depuis trois semaines en la portant comme un étendard de sa liberté ? Lorsque Tanguy David, militant de Zemmour, se fait cracher dessus et agresser en pleine rue parce que noir, peut-on soutenir que ce pauvre jeune homme représente un danger semblable aux barbares qui le traquent et lui rendent la vie impossible ? Tant que l’autoproclamé camp du bien s’échinera à comparer 45% de l’électorat français à l’islamisme le plus virulent, à coup de théories fumeuses comme la « tenaille identitaire », la violence continuera de s’exercer dans l’allégresse, en s’appuyant sur toutes ces lâchetés intellectuelles. Tant qu’on laissera la racaille déclarer devant les caméras qu’elle veut tuer Zemmour, tant qu’on se taira lorsque Joey Starr poste sur les réseaux sociaux « fais preuve d’amour, shoote Zemmour », tant qu’on ne s’en prendra pas à l’homme qui a pris à partie le candidat Zemmour à Villepinte, on tolèrera l’intolérable.

Le Caennais Tanguy David fait l’objet de menaces. Images: capture d’écran C8

Idiot ou indigne?

La droite conservatrice s’est toujours honorée à défendre Mila, alors même qu’elle en disait peu de bien. Cette même droite ne s’est pas désolidarisée de Zineb El Rhazoui lorsqu’elle a rejoint Macron, en se risquant à une comparaison infâme entre l’électorat de « Reconquête » et les islamistes [3]. Et contrairement à ce que prétend Amine Elbahi, il n’est jamais devenu la « cible des extrêmes » comme il semble en tirer prestige, mais seulement des islamistes ! Sa volte-face dévoile une posture insincère et politicienne.

Une certaine partie du spectre politique semble donc considérer que l’on a plus ou moins de droits à la dignité et à la sécurité selon que l’on porte tel ou tel bulletin dans l’urne. La gauche est en cela moins humaniste que la droite : son universalisme s’arrête aux portes de ses opinions et de sa petite sensibilité. Pas de salut en dehors des balises qu’elle fixe arbitrairement dans le débat public ! Ceux qui arguent que Zemmour « l’a bien cherché » parlent comme ceux qui se réjouissaient de l’attentat de Charlie Hebdo. Ceux qui osent disserter sur une prétendue comparaison entre Zemmour et son parti et ceux qui manient la kalachnikov ou la machette sont soit des idiots, soit définitivement indignes.

J’en appelle donc au bon sens républicain, de gauche comme de droite : la lutte contre l’islamisme ne sera jamais efficace tant qu’elle sera suspendue à la défense d’une opinion. Zemmour et Mila, Tanguy David et Amine Elbahi, ont en commun la volonté de vivre dans un pays où la parole, si antagoniste soit-elle, ne vaut pas la mort. On ne peut être Charlie ou Mila, si l’on n’est pas Eric Zemmour ! Tant que certains se tairont, soucieux de ne surtout pas verser une goutte d’empathie sur celui qu’ils considèrent comme un porteur de la peste brune, la violence avancera en instrumentalisant les petites lâchetés. Tous les républicains doivent donc l’affirmer : je suis Mila, mais je suis aussi Tanguy David ! Je suis Ophélie Meunier, mais je suis aussi Eric Zemmour !

