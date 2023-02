Les retraites? On s’en fout! La grande indifférence des «éveillés»

L’édito politique de Jérôme Leroy

La lutte contre la réforme des retraites aura fait apparaître des choses dont on se doutait déjà: le macronisme est le nouveau visage politique des intérêts du capitalisme. Envisagée uniquement d’un point de vue comptable pour gagner quelques dixièmes de points de PIB, histoire de faire plaisir à la Commission de Bruxelles et au FMI, cette réforme est en plus un scandale démocratique.

Les macronistes vont contre l’immense majorité de l’opinion, mais surtout tordent le bras au parlement en imposant un temps limité aux débats et en se passant même du vote des parlementaires.

Une curieuse indifférence

Mais ce qu’elle a fait apparaître, aussi, c’est le silence de cette « gauche » qui préfère la guerre des sexes et des races à la lutte des classes. Eux-mêmes s’appellent les « woke », les « néoféministes » ou les « intersectionnels » et ils s’opposent aux valeurs universelles de la gauche, notamment la laïcité ou les droits de l’homme.

On hésite, à gauche à les attaquer parce que la droite néo-réactionnaire en a déjà fait son cheval de bataille. On a tort. Les intersectionnels et les wokes sont certes ultra-minoritaires, mais ils parlent à longueur de temps. Essentiellement par l’intermédiaire des réseaux sociaux – ils ont un peu de mal avec le monde réel – et souvent sur un ton moralisateur et passif/agressif inimitable, culpabilisant au possible ! Ils parlent de la nécessité de déconstruire les genres, du crime écologique que représente la consommation de viande, de questions aussi urgentes que l’accès ou non des transsexuels aux toilettes des femmes. Et le pire, c’est que non seulement ils finissent par desservir des causes parfois justes, notamment sur le sort fait à la jeunesse des « quartiers », mais en plus ils deviennent un prétexte pour la droite à discréditer la gauche dans son ensemble.

L’émancipation puritaine

Ils présentent leur combat comme politique et émancipateur, mais ils sont aussi puritains que des grenouilles de bénitiers. Savez-vous, par exemple, qu’ils voudraient contrôler les écrivains en les soumettant à des panels de « lecteurs sensibles » issus de communautés LGBT ou ethniques pour vérifier qu’il n’y a rien d’ « offensant » dans leurs livres ? Dernier exemple en date, le grand Roald Dahl, réduit à un pervers antisémite cryptopédophile par des éveillés devenus les idiots utiles de Netflix qui veut récupérer les droits de l’œuvre. Cela a un nom tout bête : la censure pour les uns et l’appât du gain pour l’autre.

La manière d’être au monde et à la politique de cette gauche, répétons-le ultra-minoritaire, c’est d’abord par le sexe et la couleur qu’ils l’envisagent, avant même sa place dans les rapports de production qui est le seul lieu où s’exerce la domination qui est la mère de toutes les autres.

Petits bourgeois blancs

Dans un paradoxe qui n’est qu’apparent, tout ce petit monde-là, que l’on trouve hélas parfois chez les écolos ou LFI, on ne les entend pas sur les retraites. Ou à peine. Leurs tweets, leurs comptes Facebook, leurs publications Instagram continuent surtout à s’occuper de qui baise qui et comment, ou de qui lit quoi et pourquoi. Pourtant, cette réforme va faire prendre deux ans ferme à toute une population et pour le coup va transformer les carrières des femmes « de la deuxième ligne » en cauchemar.

J’en déduis deux choses.

La première, dont je me doutais, c’est qu’il s’agit en grande partie de petits bourgeois blancs qui n’ont pas à porter de charges lourdes passé 50 ans. La seconde, c’est qu’en inversant la plupart du temps la priorité entre social et sociétal, ils sont les idiots utiles du RN.

Mais je crois à la rédemption du pêcheur. Je suis sûr que le 7 mars, ils cesseront un instant de vérifier si par hasard La gloire de mon père, ce n’est pas une apologie de la domination masculine et de la chasse, pour aider à stopper Macron et à sauver ce qu’il reste de l’Etat providence.