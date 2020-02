La mystérieuse Zoé Sagan ne contribuera plus dans « Le Média ». Il faut dire que c’est via son compte Facebook que le scandale Griveaux est arrivé.

Attention, pas d’amalgames. Il y a « les médias », et il y a « Le Média » avec des majuscules.

Les médias, au pluriel, sont des agences de propagande à la solde des riches, qui complotent pour garder le pouvoir en vous prenant pour des gogos.

Le Média, le seul, le vrai, l’unique, « n’appartient ni à l’État, ni à des milliardaires ». Lui ce n’est pas pareil, il « s’efforce de remplir la mission de service public d’information aujourd’hui en voie de disparition dans le paysage médiatique ».

Problème, c’est sur le compte Facebook de ladite Zoé que le lien vers les vidéos cochonnes du malheureux Benjamin Griveaux a tout d’abord été repéré, bien avant que d’autres cyber-éboueurs ne s’y mettent

Le Média est donc un site d’actualité « indépendant », nous apprend l’article 1 de son Manifeste. C’est en tout cas ce que jurent ses journalistes depuis son lancement il y a deux ans. Alors bien sûr, à l’origine, leur présidente et directrice de la rédaction Sophia Chikirou était aussi la conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, mais elle a dû démissionner à peine plus de six mois après le lancement de la web-TV… pour rejoindre La France Insoumise.

Un travail compliqué

Une certaine Aude Lancelin a alors repris les rênes pour spécialiser Le Média dans la « critique du traitement médiatique de l’actualité ». Vaste programme, lorsque l’on considère tous ses confrères comme de pauvres pantins du Système ou pire, de petits soldats zélés de l’idéologie dominante. Malheureusement, un « putsch » (autrement dit, une condamnation unanime de sa gestion) l’a contrainte à démissionner moins d’un an plus tard, pour laisser la place au célèbre agitateur Denis Robert.

Enfin prêt à travailler sereinement, Le Média ? Pas gagné, puisque l’une des brillantes idées de son dernier patron en date fut de publier régulièrement le « journal » d’une certaine Zoé Sagan. Or voilà, produire et diffuser une information critique, moins uniforme et inoffensive, exige une certaine rigueur et pas mal de recul. Sans quoi, on risque de relayer n’importe quelle « fake news » pour peu qu’elle nuise au pouvoir en place. Ou simplement du contenu éditorial produit par une agence d’influence bidon…

Qui se cache derrière Zoé Sagan ?

Et voici comment le justicier des médias (ou Le Média des Justiciers) se retrouve mouillé jusqu’au cou dans la sordide « affaire Griveaux ». Zoé Sagan, « écrivaine » (sic) inconnue du grand public qui se présente comme une intelligence artificielle, publiait donc jusqu’à récemment sur le site du Média ses pamphlets préadolescents contre les méchants riches qui nous oppriment et nous manipulent. Des envolées aussi fumeuses que prétentieuses aux accents d’AG à Tolbiac, truffées de lourdeurs et de fautes de français.

Problème, c’est sur le compte Facebook de ladite Zoé que le lien vers les vidéos cochonnes du malheureux Benjamin Griveaux a tout d’abord été repéré, bien avant que d’autres cyber-éboueurs ne s’y mettent. Au passage, « elle » se vantait de l’avoir reçu directement d’un homme qu’« elle » semble admirer plus que quiconque : le jeune et joli gauchiste de salon Juan Branco. Depuis, ô surprise, Le Média a semble-t-il jugé qu’il n’était plus très opportun de continuer à publier les délires de la mystérieuse Zoé…

Qui se cache derrière le compte Zoé Sagan, l’un des premiers à avoir diffusé l’affaire Griveaux? (Et dont l’avocat est…Juan Branco). https://t.co/ixFolz1zkS — Luc Peillon (@l_peillon) February 19, 2020

Denis Robert sait-il seulement ce que beaucoup ont compris depuis un bail, et qu’a démontré preuves à l’appui le service Checknews de Libé (merci Luc Peillon) ? Derrière le pseudonyme de Zoé Sagan se cache (mal) un couple : Aurélien Poirson-Atlan et Cécile Montigny, qui ont fondé ensemble la petite agence de communication Apar.tv, branchée mode et agit-prop (tee-shirts « Fuck LVMH », ce genre). Pour ceux qui s’en souviennent, on pourrait les comparer aux « Casseurs de hype » de Thierry Théolier dans les années 00, mais en version Saint-Germain 2020.

L’Obs a voulu « rencontrer » Zoé Sagan, mais s’est finalement contenté de le faire croire à ses lecteurs avec un titre plus-putassier-tu-meurs. Résultat : une interview par messagerie instantanée dans laquelle la personne qui répond à la journaliste a l’air toute fière d’avouer qu’elle a elle-même contacté « des milliers » de « gens de pouvoir » via son compte anonyme : « J’ai réagi la première au zizi de Benji, parce que moi, des images comme ça de gens influents, vous savez combien j’ai pu en recevoir ? » (…) Aujourd’hui je me retrouve avec des collections de zizis à la Benji dans mes bases de données. »

Le Kompromat, l’art du chantage à la Russe

Acceptant volontiers qu’on la compare à Juan Branco pour sa « critique d’un certain système médiatico-politique » (tiens, coucou Le Média), elle emploie visiblement les mêmes méthodes qu’une Alexandra de Taddeo. Pratique, pour la critique d’un système qui ne respecte pas les êtres humains, d’avoir toujours quelques vidéos salaces sous le coude pour faire chanter ses adversaires à l’occasion. Après tout, on n’a pas inventé grand-chose de plus efficace depuis la Stasi.

Et toute à sa jouissance de répondre anonymement à un grand média, elle finit par lâcher la rampe : « Qu’il y ait autant d’hommes influents, politiques, journalistes ou autres, prêts à envoyer des trucs dégueulasses à des gamines pendant leurs heures de bureaux (sic) constitue selon moi une info que les Français doivent savoir. » Là, on se pince, tant la phrase reprend à peu près mot pour mot le discours d’un certain réfugié politique russe à propos de Benjamin Griveaux.

Inutile de rappeler ici que l’ex candidat à la mairie de Paris, si inconséquent soit-il, n’a jamais pris l’initiative d’envoyer « des trucs dégueulasses à une gamine » mais qu’il répondait simplement aux sollicitations d’une femme majeure et vaccinée qui l’avait branché sur Instagram, puis invité à la rejoindre dans son lit, et qui lui envoyait à peu près le même genre de cochonneries inoffensives. En d’autres termes, Le Média publie des auteurs de fables diffamatoires spécialisés dans le chantage de masse. Ce doit être ça, un « service public d’information » digne de ce nom.