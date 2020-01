Si les adversaires au projet ont marqué des points en faisant annuler le permis de construire, les craintes de voir le bâtiment controversé se construire ne sont pas totalement dissipées.

Causeur vous parlait l’année dernière de la “mosquée des micmacs” à Issy-les-Moulineaux dans une enquête d’Erwan Seznec et Anne-Sophie Nogaret.

La commune d’Issy-les-Moulineaux, située dans la petite couronne parisienne, compte seulement 69 000 habitants. Son maire, André Santini, qui se représente avec l’appui d’En marche, nourrirait pourtant toujours le projet d’y construire une mosquée au 135 avenue de Verdun (des terrains appartenant à la mairie) d’une capacité de 1000 places pour la prière. Le besoin réel pour la population – somme toute modeste – a donc déjà été questionné par notre enquête de mars 2019.

Projet démesuré

L’ambitieux projet offrirait aux fidèles une mosquée en forme d’imposante coupole de dix mètres de hauteur, sans minaret, avec une entrée distincte pour les hommes et les femmes (bonjour la mixité), sur une superficie totale de 1100 m2, là où les adeptes de l’islam se contentent à ce jour d’une salle dix fois plus petite, qui doit fermer.

Au grand désespoir des habitants, le permis de construire a été validé en août 2018. Financièrement, la commune pourrait évidemment gagner beaucoup d’argent en allouant à un autre usage ce terrain à proximité du RER. Les 4000 musulmans que compte la commune sont choyés.

La décision de justice

Le projet était lancé, bien que l’enquête publique ait déjà mis en lumière les manigances des porteurs du projet. Le commissaire enquêteur avait notamment rendu un avis défavorable une première fois, pour défaut d’information sur la mosquée.

Nous avons des nouvelles du projet. Arthur de Dieuleveult, qui défend les intérêts de riverains immédiats craignant pour leur cadre de vie, nous indique que le chantier n’est pas démarré à ce jour. “Sans aucun doute, le porteur du projet attendait le caractère définitif du permis de construire pour engager les travaux. Or, nous avons attaqué le permis de construire et le permis de démolir devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.” A la grande satisfaction de ses clients, l’avocat vient de gagner. “Nous avions déposé notre recours en octobre 2018. Un an suivant notre dépôt, le tribunal nous a reçu pour une audience. Le jugement rendu le 19 décembre 2019 annule le permis de construire et le permis de démolir !”

Cette annulation est très importante: “La mosquée était prévue dans une cour, et elle masquait intégralement la blanquetterie, un bâtiment municipal protégé dans le règlement d’urbanisme. La commune avait voulu protéger ce patrimoine quand elle avait rédigé son PLU. Elle avait alors dit que l’on ne pouvait ni démolir ni défigurer ce bâtiment. Le projet de mosquée impliquait de casser tout l’intérieur du bâtiment (planchers, verrières), et qu’on le masque totalement de la vue depuis la voie publique, étant donné que la mosquée était un gros cylindre implanté au milieu de la cour.”

Ainsi, profitant de cette faille bienvenue, Maître de Dieuleveult et ses clients n’ont pas soulevé d’argument relatif à la religion ou aux difficultés actuelles liées à l’islam en France pour contrarier le projet de mosquée géante.

La crainte d’un appel

Le délai d’appel n’est toutefois pas épuisé… La commune ou l’aménageur – SPL Seine Ouest Aménagement, qui s’était vu délivrer le permis – peuvent encore faire appel jusqu’au mois de février.

La porte d’entrée des requérants étant à cinq mètres de la porte d’entrée de la mosquée prévue pour les femmes, les habitants craignent de subir des désagréments quotidiens. Et si c’est uniquement grâce au plan local d’urbanisme que l’avocat spécialisé a obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif, il reconnait toutefois, qu’“évidemment, la volonté de [ses] clients n’est pas en tant que tel de faire respecter ce document ». Il s’amuse: « Le plan local d’urbanisme en soi, ils s’en moquent.”

Au-delà des difficultés pour le stationnement, des attroupements permanents prévisibles sur leur trottoir les préoccupent, la mosquée n’allant pas servir que le jour de prière. Tout un ensemble d’activités était prévu (salles de prière évidemment, mais aussi salles de cours, salles de conférences et également une chambre mortuaire impliquant toutes les cérémonies d’enterrement qui créent bien souvent une foule passionnée).

“Mes clients étaient gênés par toutes ces considérations là” justifie Maître de Dieuleveult, qui craint désormais que l’aménageur ou la mairie ne fassent appel. Il faut dire que la petite salle de prière actuelle doit fermer et que l’espace foncier disponible reste très limité.