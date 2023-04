Fraudes à la Sécurité Sociale: peut-on arrêter l’hémorragie?

Les remèdes à appliquer sont simples, sous réserve d’une réelle volonté politique. Une solution très concrète pourrait faire un bien fou à nos finances publiques: rattacher le contrôle de la Sécurité sociale à la Direction Générale des Impôts. Car dans notre pays, s’il est un peu difficile de frauder le fisc, il est par contre fort aisé de gruger la Sécurité Sociale. Les remèdes de Joseph Leddet, économiste et consultant financier, ancien administrateur de l’INSEE, ancien responsable des études et des statistiques de la Direction générale des impôts

Alors que l’actuel gouvernement s’obstine à faire passer, contre vents et marées, un projet de mini-réforme du système des retraites qui pourrait à long terme permettre d’économiser 5 ou 10 milliards d’euros par an – et ce sans toucher aux régimes privilégiés dits spéciaux – il apparaît que d’autres priorités économiques bien plus cruciales s’imposent sans plus attendre pour le bon fonctionnement de notre pays.

Au premier rang de ces priorités, l’urgente nécessité de combattre et de neutraliser les excès et la fraude à la Sécurité Sociale.

Une sévère restriction des dépenses régaliennes de l’État, parallèle à un fort gonflement des dépenses sociales

Campons le paysage : en 2022, le budget de l’Etat s’élevait à 880 milliards d’euros, dont plus de 50% consacrés à des engagements financiers (amortissement de la dette Covid, remboursement et dégrèvement d’impôts d’Etat, avances aux collectivités locales, pensions civiles et militaires, fonds de solidarité vieillesse, charge de la dette….). C’est ainsi que les dépenses régaliennes pour faire fonctionner l’administration publique plafonnent à moins de 400 milliards, à comparer aux 602 milliards du budget social (assurance-maladie, assurance vieillesse, allocations familiales, indemnités de chômage et subventions diverses). Si l’on adjoint à ce dernier total le montant de l’amortissement de la dette Covid (170 milliards), celui des pensions civiles et militaires rattaché au budget de l’Etat (58 milliards) et celui du Fonds de Solidarité Vieillesse (16 milliards), les dépenses sociales de la France auront totalisé en 2022 la coquette somme de 848 milliards, contre moins de 400 milliards pour les vraies dépenses de fonctionnement et d’investissement des services publics. Et encore ne tenons-nous pas compte ici des subventions publiques aux régimes spéciaux de retraite, ni à celles destinées à équilibrer le résultat annuel de grandes entreprises d’Etat, telle que la SNCF.

En tout, on ne devrait pas être loin de 900 milliards contre 400, alors qu’il y a une trentaine d’années, on était proche d’un équilibre entre budget social et budget régalien.

Comment cette dérive s’explique-t-elle ?

Cette dérive, qui se résume globalement à « moins de dépenses budgétaires » et « davantage de dépenses sociales », date chez nous du début des années 90, période de mise en place de l’euro, où il fallait que chaque pays candidat soit budgétairement correct tout en favorisant l’économie de marché. Cette doxa économique, qualifiée d’ordo-libéralisme, s’est symbolisée par les fameux « critères de Maastricht », à présent relégués aux oubliettes depuis longtemps. Mais alors pourquoi avoir limité drastiquement en France les dépenses d’Etat essentielles, tel le budget militaire, et avoir par contre continué à déverser des tombereaux d’argent social vers une population qui n’en demandait pas tant ? C’est, sans, doute à la fois pour des raisons politico-idéologiques et pour des raisons administratives.

A lire aussi, Benoît Perrin: «Clause du grand-père»: l’inquiétant renoncement du gouvernement

Les premières raisons se résument ainsi : il est urgent de fermer les yeux sur les excès de dépense de santé ou d’allocations familiales, de peur d’être accusés – en tant que responsables publics – d’être trop répressifs face à une population en partie d’origine immigrée, ce qui risquerait d’être mal vu politiquement. Cette politique de l’autruche, faite pour préserver la paix sociale, prévaut en France depuis 30 ou 40 ans, tant pour la droite que pour la gauche. Les secondes raisons sont encore plus simples à comprendre : les dépenses sociales ne sont pas contrôlées individuellement en ce qui concerne leurs bénéficiaires. C’est ainsi qu’on embête les médecins qui prescrivent trop d’actes, mais qu’on ne contrôle pas les patients, Français ou étrangers, qui profitent largement et impunément de notre système de santé. Ce laxisme administratif résulte directement de l’idéologie politique précitée (il faut fermer les yeux sur la santé pour éviter les problèmes). Un point important est à noter: on ne dispose que de quelques centaines de contrôleurs spécialisés, contre plusieurs dizaines de milliers pour les services fiscaux. En France, s’il est un peu difficile de frauder le fisc, il est par contre fort aisé de gruger la Sécurité Sociale !

Lille, 2014 AFP

Remède de cheval contre notre laxisme administratif

Les remèdes à appliquer sont particulièrement simples, sous réserve d’une réelle volonté politique. Il importe avant tout de contrôler globalement les dépenses individuelles de santé, de retraite, d’allocations familiales et de subventions diverses. Pour cela, quelques idées de bon sens :

– Calculer systématiquement, tous les mois, par voie informatique et pour l’ensemble des titulaires d’une carte Vitale, le total de leurs dépenses de santé trimestrielles et lancer un examen approfondi sur les cas excessifs (par exemple plus de 5000 € par trimestre) : il y a là une très forte réserve d’économies, sans doute proche du montant de 10% du total des dépenses (soit 25 milliards), notamment pour stopper le business de revente de médicaments à l’étranger et de personnes venues d’ailleurs qui se font indûment soigner chez nous;

A lire aussi, Pierre Vermeren: 60 millions de consommateurs

– Sachant que le nombre total de cartes Vitale en service semble largement excéder le total de la population active et retraitée, lancer une enquête sur un gros échantillon national de cartes Vitale (de l’ordre de 500 000 à 1 million de titulaires), pour vérifier les données d’identification personnelles du titulaire et pour sanctionner en tant que de besoin les fraudeurs ;

– Supprimer au bout d’un certain âge (par exemple, 85 ans) le versement de pensions de retraite aux personnes de nationalité française ou étrangère parties finir leur vie ailleurs; imposer alors un « certificat de vie » fourni par le pays de résidence et validé par le consulat français, pour la reprise des versements ;

– Imposer à tous les bénéficiaires d’indemnités de chômage ou de RSA de venir pointer physiquement chaque mois ou chaque trimestre à leur bureau de rattachement, et cesser de verser tout règlement de ces indemnités sur des comptes à l’étranger;

– En matière d’allocations familiales, contrôler annuellement la situation réelle des familles déclarant au moins quatre enfants mineurs, en se déplaçant physiquement à l’adresse de leur appartement.

À côté de ces investigations individuelles, réalisées au cas par cas, il serait pertinent de s’intéresser à deux postes budgétaires importants :

– Le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV), qui permet à n’importe qui – n’ayant même jamais travaillé ni cotisé, mais résident français ou de nationalité européenne, ou résident de nationalité hors UE disposant d’une carte de séjour de 10 ans (cf. notamment le cas des ressortissants algériens) – de toucher, via une dotation compensatoire dite ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), une retraite mensuelle de 960€ par personne seule et de 1490 € par ménage, et ce à partir de l’âge de 65 ans. Ce dispositif, source flagrante d’injustice sociale (ainsi un Français qui n’a jamais travaillé ni cotisé, ou même un « rom » résident, de nationalité bulgare ou roumaine, qui a passé son temps à faire la manche sur les trottoirs parisiens, vont toucher dès l’âge de 65 ans une aussi bonne retraite que la caissière de supermarché qui, elle, a durement trimé pendant 40 ans). Le FSV représente 16 milliards par an, économisables au moins de moitié en éliminant tous ceux qui en profitent à tort, notamment la quasi-totalité des étrangers qui n’ont jamais travaillé légalement chez nous et qui n’ont donc aucune légitimité à toucher une retraite d’Etat ;

A lire aussi, Stéphane Germain: Retraites, argent magique: l’impossible sevrage

– L’Aide Médicale d’État (AME), qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier de l’équivalent de la CMU, c’est-à-dire d’être soignés ou opérés gratuitement. Coût de l’AME : 1.1 milliard par an, supprimable d’un trait de plume, à l’exception bien sûr de certains cas extrêmes, telles des femmes célibataires violentées réfugiées en France. À cet égard, j’ai à l’esprit le cas concret d’un « garimpeiro »[1], atteint d’une grave affection, qui s’est vu rapatrié, en hélicoptère, par la gendarmerie nationale pour être soigné à l’hôpital de Cayenne, puis être reconduit, une fois guéri, toujours en hélicoptère, sur son « lieu de travail » forestier.

Une solution concrète: rattacher le contrôle de la Sécurité sociale à la Direction Générale des Impôts

Nous avons souligné ci-dessus le déséquilibre de moyens entre contrôles fiscaux et contrôles sociaux. En fait, il existe une manière simple (quitte à opérer divers aménagements et recrutements administratifs utiles) de régler la question des détournements d’aides sociales et de mettre en œuvre les mesures précitées : rattacher les contrôles sociaux à la Direction Générale des Impôts (aujourd’hui devenue DGFIP), faisant ainsi bénéficier la vérification des dépenses sociales du professionnalisme d’une administration séculairement respectée, et dotée de la force d’action d’un personnel instruit, compétent et expérimenté. Cela impliquerait certainement quelques mesures de réorganisation des services publics, mais ce serait là à coup sûr le moyen de récupérer, au bas mot, 5% des dépenses sociales, soit 30 milliards.

En y ajoutant la réforme du FSV et la suppression de l’AME, on atteindrait ainsi les 40 milliards d’économies annuelles, ce qui est, à vrai dire, un autre enjeu que celui de l’actuel projet de réforme des retraites promu par nos autorités.

[1] Chercheur d’or brésilien clandestin dans la forêt guyanaise.

1 Partages Partagez Print Email

1 Partages Partagez Print Email