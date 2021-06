Encore vous, Caroline?

A Télérama comme au Conservatoire de musique et de danse de Paris, les méthodes de son cabinet Egaé, spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles, sont sous le feu des critiques. Voilà ses autres clients prévenus. Parmi eux, HEC.

Résumé des épisodes précédents. Avril 2021, le tribunal des prud’hommes de Paris annule le licenciement d’Emmanuel Tellier, journaliste à Télérama. La direction de l’hebdomadaire culturel lui reprochait des faits de harcèlement sexuel, sur la base d’entretiens réalisés par le cabinet Egaé, créé par Caroline de Haas et Pauline Chabbert. Le journaliste, viré en mai 2019, dénonçait une enquête à charge. Les prud’hommes lui ont donné raison. Le licenciement était « sans cause réelle et sérieuse », dans la mesure où la direction s’est appuyée sur « des appréciations subjectives ou des rumeurs », pour étayer des « accusations extrêmement graves ». La direction de l’hebdomadaire a fait appel. Le sort d’un autre journaliste de Télérama, Aurélien Ferenczi, licencié au même moment pour des faits présumés encore plus sérieux, est en suspens devant les prud’hommes.

Juin 201 : Peggy Sastre (dont les lecteurs du mensuel Causeur connaissent les chroniques scientifiques) publie dans Le Point une enquête sur les « curieuses méthodes » de Caroline De Haas, visant à étayer la mise à pied de Jérôme Pernoo, violoncelliste enseignant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), pour harcèlement ou attouchement sexuel présumé.

« Curieuses », en l’occurrence, est un euphémisme. Plusieurs salariés ou élèves du CNSMDP ont confirmé à Peggy Sastre que Caroline de Haas avait éliminé des comptes rendus de leurs entretiens les propos qui pouvaient être favorables à Jérôme Pernoo ! « Ce ne sont pas moins de 21 réponses ou remarques à décharge, et pas des moindres, qui ont été omises et qui, sans ma vigilance rétrospective, n’auraient jamais été portées au dossier », s’indigne Karine Sélo, accompagnatrice au piano de Jérôme Pernoo, dans un courrier à sa direction cité par Le Point.

Si les exactions sont imaginaires ou exagérées, des innocents perdent leur travail et sont humiliés. Si le dossier est consistant, les victimes sont exposées à une terrible déconvenue!

Caroline De Haas a également mis dans les dépositions des « réponses », qui sont en réalité ses propres suggestions, approuvées plus ou moins fermement par ses interlocuteurs, raconte Peggy Sastre. Une méthode proscrite depuis longtemps dans le système policier et judiciaire, car elle conduit à faire dire à un témoin hésitant ce que l’on a envie d’entendre. En l’occurrence, Jérôme Pernoo conteste énergiquement les faits qui lui sont reprochés.

Elle n’a rien vu, elle n’a rien fait

Contactée par Causeur, Caroline De Haas a adopté une ligne simple pour se défendre : nier toute responsabilité. « Je ne vois pas de quel dossier vous parlez », nous a-t-elle écrit, à propos d’Emmanuel Tellier. Pas d’enquête visant à appuyer son licenciement ? Non, « le groupe Egaé n’a pas mené cette enquête interne au sein de Télérama »; « l’enquête en question a été menée par la direction des ressources humaines du groupe Le Monde ». La consultante joue sur les mots. Les lettres de licenciement d’Emmanuel Tellier et d’Aurelien Ferenczi, que nous avons consultées, rappelle le déroulé des faits :« le groupe Egaé alerte la direction de l’entreprise d’un signalement » concernant les deux journalistes, puis la direction ouvre une enquête, pendant laquelle « la dirigeante du groupe Egaé, Caroline De Haas », est « intervenue en support » !

En résumé, Caroline De Haas ne fait pas tomber de tête : elle fournit simplement la guillotine.

Pour l’anecdote (mais elle en dit très long sur le degré de professionnalisme d’Egaé), au tout départ, il y avait un questionnaire en ligne, ouvert aux salariés du groupe Le Monde-Télérama, sur le thème des violences et du harcèlement sexuel. « Les résultats de ce questionnaire ont été partagés par la direction du Groupe le Monde avec l’ensemble des équipes et les ont conduits à demander à Egaé de les assister pour mettre en place une boite mail de signalement », explique Caroline de Haas.

Le questionnaire en question ne valait rien du tout, car il n’était pas verrouillé. Chacun pouvait y accéder et y répondre autant de fois qu’il le souhaitait. Ce point est facile à vérifier, car Egaé n’a même pas pris la peine de supprimer le lien ! Si vous souhaitez témoigner vous aussi sur les violences sexuelles au sein du groupe Le Monde, c’est par ici !

Il y aurait de quoi sourire si le sort de tant de personnes n’était pas en jeu. Qu’il s’agisse des auteurs ou des victimes d’agressions présumées, le manque de professionnalisme d’Egaé est effrayant. Si les exactions sont imaginaires ou exagérées, des innocents perdent leur travail et sont humiliés. Si le dossier est consistant, les victimes sont exposées à une terrible déconvenue, dans la mesure où les enquêtes à charge « accompagnées » par Egaé donnent des arguments en béton à la défense. Le coupable a de bonnes chances d’être réhabilité aux prud’hommes, ou au tribunal administratif, dans le cas d’une administration ou d’un établissement public.

Et ils sont où, et ils sont où, et ils sont où, les syn-di-cats ?

A ce stade, une réaction syndicale ne serait pas superflue.

Causeur a contacté le délégué du Syndicat National des Journalistes de Télérama, Luc Desbenoit. Sa réponse : « je ne me suis pas occupé de ce dossier, je ne le connais pas dans les détails. Je n’ai pas eu affaire à Caroline De Haas ».

Le délégué CGT de la CNSMDP, Bernard Renaudin, a invoqué de son côté « la plus stricte confidentialité », refusant de porter une appréciation sur la méthodologie de Caroline De Haas. Il a accusé Causeur de vouloir « faire mousser » l’affaire, ce qui souligne au passage un aspect officieux et discutable de la prestation du cabinet Egaé : il se fait fort d’organiser pour ses clients des fuites dans des organes de presse bien disposés. Prochain épisode, peut-être chez HEC. Le questionnaire de signalement est en ligne. Là aussi, tout le monde peut témoigner.

