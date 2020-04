S’occuper du réel alors que le président sombre dans le solipsisme, ça ne doit pas être facile tous les jours.

À un moment, pendant les deux heures interminables du service après-vente flou comme une photo de David Hamilton de la conférence de presse d’Edouard Philippe et d’Olivier Véran, j’ai eu pitié du Premier ministre. Sur le papier, il est plus à droite qu’Emmanuel Macron, comme il l’a montré dernièrement en appuyant la contre-offensive libérale du Medef sur le thème « Il faudra travailler plus », contre-offensive vite avortée malgré le soutien servile de la secrétaire d’État à l’économie, Agnès Pannier-Runacher qui doit aussi, pour son deuxième boulot, être la secrétaire de Geoffroy Roux de Bézieux, ce n’est pas possible autrement.