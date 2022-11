COP27, des crèmes glacées dans le désert: drôle de menu pour sauver la planète!

Lors de la 27ème édition de la Conférence des parties en Egypte, plusieurs délégués anonymes se sont plaints du manque d’eau et de nourriture auprès du journal The Guardian.

Les Conférences des parties (Conferences of parties – «COP») sont des conférences internationales de lutte contre le dérèglement climatique organisées par la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, coopération internationale opérant dans le cadre de l’ONU). Sa 27ème édition (COP27) se déroule cette année du 6 novembre au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Égypte.

Dans un article du 9 novembre, The Guardian a révélé plusieurs témoignages de délégués de la COP27 se plaignant du peu de nourriture dans les stands, du manque d’eau et des queues interminables pour y accéder. Les délégués questionnés ont souhaité préserver leur anonymat. Au cours des premiers jours de la conférence, des fontaines à eau et des réfrigérateurs arborant le logo du sponsor Coca-Cola étaient vides sous le soleil africain, devant les yeux des délégués assoiffés. Les travailleurs des stands se disputaient alors que les derniers sandwichs, tranches de quiche et croissants s’écoulaient.

A lire aussi: Causeur: Climatique ta mère !

«J’ai essayé de prendre un gros petit-déjeuner mais ça ne marche pas», a déclaré une femme, qui travaille pour une ONG, à 40 minutes de la file d’attente d’un stand de hamburgers récemment ouvert.

Une déléguée d’une université américaine gardait précieusement sa dernière collation qu’elle avait conservée dans l’emballage en plastique de ses chaussons d’hôtel. « Tout ce que j’ai maintenant, c’est une poire. Je n’ai pas pu trouver d’eau. Il n’y a que les boissons à l’orange et à la mangue. Mes collègues m’ont prévenue alors je me suis préparée ». Un autre délégué a affirmé avoir mangé trois glaces dans la journée, les marchands de glaces ont été les seuls endroits qui n’ont pas été touchés par les pénuries.

Cette gestion étrange de la nourriture soulève plusieurs réflexions : parmi les 62 450 821 d’euros accordés par la CCNUCC pour 2022-2023, comment sont répartis les coûts pour l’organisation de l’évènement COP7 ? Et qui a eu l’idée ingénieuse de servir des crèmes glacées (avec les frigos qu’elles nécessitent) dans un désert lors d’une conférence sur le climat ?

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email