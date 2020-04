« C’était un temps béni nous étions sur les plages

Va-t’en de bon matin pieds nus et sans chapeau

Et vite comme va la langue d’un crapaud

L’amour blessait au cœur les fous comme les sages »

Ainsi chantait Apollinaire à l’époque pré-covid quand la défense immunitaire n’avait pas encore fait son temps sur la terre. Dire qu’on s’était promis des heures de lectures et de relectures, au soleil, le temps du confinement car, comme pour ajouter à l’étrangeté de la situation, il fait surnaturellement beau dans le Nord depuis le début des événements.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais la concentration est parfois difficile. On pense à une copine travailleuse sociale, à une sœur instit qui fait école pour les enfants de soignants, à un ami déjà malade bien avant le covid. On pense aussi à ceux qu’on ne voit plus que par fibre opti