C’était écrit: Jean-Jacques Rousseau, touriste japonais

A l’instar de Jean-Jacques Rousseau, les Japonais sont frappés de désillusion par la Ville lumière.

La saleté de Paris et sa circulation impossible, devenues proverbiales, excèdent de plus en plus les autochtones. On pourrait consoler Anne Hidalgo en lui disant que ces critiques ne datent pas d’hier puisque Boileau, dans une Satire célèbre, parle déjà des « embarras » de Paris. Ce qui est plus ennuyeux, c’est que les critiques émanent de ceux qui viennent à Paris de très loin : les touristes étrangers. Critiques d’autant plus gênantes que nous sommes à la veille des JO. Un sondage récent montre que 18 % des visiteurs jugent négativement la capitale et, parmi eux, un quart estiment que c’est une ville « épouvantable ».

« En entrant par le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l’air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des ravaudeuses, des crieuses de tisane et de vieux chapeaux », écrit un jeune Suisse, en 1731, qui était pourtant arrivé plein d’espoir : « Je m’étais figuré une ville aussi belle que grande, de l’aspect le plus imposant, où l’on ne voyait que de superbes rues, des palais de marbre et d’or ». Le jeune homme a 20 ans à peine et s’appelle Jean-Jacques Rousseau.

A lire aussi: “Il n’y a plus d’obstacle aux avancées de la laideur”

Cette déception brutale face à la réalité de la ville est l’inverse de ce qu’on appelle le syndrome de Stendhal ou de Florence, quand la découverte du lieu dépasse toutes les espérances et provoque un effondrement nerveux à l’idée qu’on ne pourra jamais en épuiser les richesses. Le syndrome de Paris, lui, profondément déceptif, est particulièrement présent chez les Japonais, comme en témoigne Eriko Nakamura, ancienne présentatrice vedette vivant dans la capitale : « Paris, pour les Japonais, est un mélange entre la publicité Chanel n° 5, Amélie Poulain et les photos en noir et blanc de Robert Doisneau. En quelques heures, nous passons donc d’un Paris de carte postale aux couloirs sales de Roissy et à la mauvaise humeur d’un chauffeur de taxi ».

Rousseau reviendra souvent au cours de sa vie à Paris, pour obligations professionnelles, mais rien ne pourra effacer le choc premier : « Tout cela me frappa d’abord à tel point, que tout ce que j’ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n’a pu détruire cette première impression, et qu’il m’en est resté toujours un secret dégoût pour l’habitation de cette capitale. Je puis dire que tout le temps que j’y ai vécu dans la suite ne fut employé qu’à y chercher des ressources pour me mettre en état d’en vivre éloigné ».

Et Eriko Nakamura de conclure : « Personne ne fantasme autant sur Paris qu’un Japonais. Et personne n’est plus choqué par Paris qu’un Japonais ». Autant dire que l’auteur des Confessions, qui se croyait suisse, était nippon sans le savoir.

Les Confessions Price: 8,90 € 30 used & new available from 4,45 €