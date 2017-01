2017, année névrotique

2017 s’annonce mal, avec des événements terrifiants, comme l’élection présidentielle hexagonale, le 30e anniversaire de M6, le nouvel album de Vincent Delerm, et peut-être même un nouveau film des frères Dardenne…

Ce sont là des tragédies qu’il faudra affronter avec dignité. L’année, par ailleurs, se composera de 12 longs mois, assez pénibles, et plusieurs fois dans l’année le ciel sera lourd et il pleuvra même par endroits. Peut-être que certains événements avant-coureurs de la fin 2016 pouvaient laisser prévoir ce naufrage attendu. D’abord, en Australie, un python a dévoré, devant les yeux ébahis de golfeurs blasés, un wallaby entier. Le drame s’est noué au 17e trou du parcours de Paradise Palms à Cairns, au nord-est de l’Australie. Le serpent a réussi à coincer le marsupial, l’a littéralement gobé, puis a filé dans le bush pour digérer en paix. On retiendra qu’on n’est en sécurité nulle part, pas même sur les parcours de golf, quand on est né wallaby.

En cette fin d’année 2016, nous avons aussi découvert que la cinéphilie pouvait conduire aux pires extrémités. L’illustration de cet axiome nous a été donnée à Orléans, où le tribunal a condamné à quatre ans de prison ferme un septuagénaire cinéphile qui escroquait son prochain avec maestria, en se faisant passer pour un producteur de cinéma… L’homme, avec 27 condamnations à son actif, semblait

[...]