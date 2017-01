Trump, un petit blanc avec des milliards

Les électeurs qui ont voté Trump l'ont fait les yeux ouverts. Ils se sont identifiés à ce milliardaire paria, lui aussi méprisé par l'establishment. Reste à savoir si Trump, désormais soucieux d'apaisement, n'oubliera pas ses promesses de campagne radicales.

Un chœur de prédictions apocalyptiques, dont leurs auteurs semblaient parfois souhaiter qu’elles se réalisent, a accompagné l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Jamais, depuis l’élection fin 1980 de Ronald Reagan, on n’avait vu le camp défait pousser de tels hurlements. Et même s’il a été réélu facilement quatre ans plus tard, Reagan a mis longtemps à convaincre ses détracteurs qu’il n’était pas « trop bête pour être président ». Quant à Donald Trump, son problème est plus sérieux encore. Il doit son élection à un slogan explicitement nostalgique : « Make America Great Again » (« Rendre à l’Amérique sa grandeur d’antan »). Or aucun homme politique ne peut remonter le temps. Son échec semble donc inévitable, mais quelles conséquences aura-t-il ?

Ce n’est pas la bonne question. Trump dispose d’une base populaire plus solide qu’il n’y paraît. Comme dans le cas du Brexit, la machine médiatique, publicitaire et gouvernementale s’est mobilisée pour convaincre que voter Trump n’avait tout simplement aucun sens. Mais puisque Trump vient de démontrer sa capacité à conquérir le pouvoir, beaucoup de ses « soutiens silencieux » vont maintenant sortir du bois, renforçant ainsi ses perspectives de succès politique. Or ses faiblesses – un programme impossible à réaliser, un manque d’expérience et un tempérament incompatible avec un mandat présidentiel – pourraient se révéler moins embarrassantes que ce qu’on croyait.

Son programme. Trump veut faire revenir les emplois industriels aux États-Unis. La presse ricane. « La réalité est plus compliquée », déclare le Los Angeles Times. Sans blague ! Sauf que les travailleurs (ceux dont le salaire avoisine le revenu médian) n’attendent ni ne souhaitent un retour à l’économie des années 1950 ! En revanche, ils attendent des actes concrets leur garantissant que, lorsque Trump devra prendre des décisions importantes, il œuvrera dans le sens de leurs intérêts. Trump travaillera pour eux et pour leurs intérêts.

La divulgation par WikiLeaks des discours d’Hillary Clinton – notamment celui où la candidate démocrate a affirmé devant un parterre de banquiers d’investissements qu’elle avait deux positions concernant le libre-échange : une pour les électeurs, l’autre qu’elle appliquerait une fois aux affaires – laissaient présager que sa politique en la matière aurait fortement ressemblé à celle de son mari. Autrement dit, Hillary aurait fait voter les deux accords de libre-échange très impopulaires, le Ttip et le TPP (Trans-Pacific Partnership), exactement comme Bill avait fait passer l’accord du Nafta en 1993 : dans un premier temps, elle aurait juré ses grands dieux que l’accord avait été profondément remanié pour protéger les intérêts des travailleurs américains, puis elle aurait mobilisé les syndicats de la fonction publique pour qu’ils cautionnent ce mensonge.

Trump, au contraire, a annoncé dans une vidéo rendue publique fin novembre que, après l’envoi d’un préavis aux partenaires, il se retirerait du TPP. Cette prise de position est de nature à rassurer ses électeurs sur ses intentions au moins pendant quelques mois.

Son expérience. Aux États-Unis, il existe ce que les Romains appelaient le « cursus honorum » : une série de mandats publics dont l’exercice vous prépare à la présidence. Or Trump sera le premier président des États-Unis à emménager dans le bureau ovale sans avoir la moindre expérience politique ou militaire. Cette situation le place dans la situation inconfortable de l’outsider pur qui est, pour cette raison même, obligé de faire appel à des « insiders ». Et pourtant, grâce à sa carrière dans l’immobilier, il est aussi qualifié pour exercer le mandat présidentiel qu’on peut l’être au xxie siècle. Ses activités l’ont habitué à détecter des tendances, à naviguer parmi les administrations et à influencer les bureaucraties, sans parler de la nécessité pour un grand dirigeant d’entreprise de « penser grand ».

Quand le New York Times a révélé que, selon ses déclarations d’impôts, les entreprises de Trump avaient perdu presque un milliard de dollars en 1995, cela ne lui a pas été préjudiciable. Pour quelqu’un aspirant à diriger un exécutif qui fonctionne depuis des années avec des déficits astronomiques, cela a même paru être un atout. Autre corde à son arc : Trump est un pro du divertissement, ce qui est un plus énorme pour une campagne présidentielle. Contrairement aux meetings de son adversaire, les siens ont attiré une foule de gens qui s’y amusaient aussi joyeusement que bruyamment. C’est pourquoi le nombre des électeurs républicains aux primaires a augmenté de 60 % par rapport à 2012. Aucun autre des politicards qui se sont disputé l’investiture républicaine n’avait la moindre chance de battre Clinton.

Son tempérament. Dans un article du New York Magazine, le journaliste anglo-américain Andrew Sullivan a soutenu que l’élection de Trump annonçait la fin de la République américaine, décrivant le président élu comme un homme « incapable de maîtriser ses pulsions, ses haines et ses rancunes ». Ces défauts vont peut-être se manifester à l’avenir mais pour le moment on ne peut que constater des signes indiquant le contraire. Il suffit de voir comment Trump traite les républicains qui ont non seulement soutenu ses adversaires mais ont activement œuvré à saboter sa candidature en critiquant sa personnalité. En novembre dernier, Nikki Haley, la gouverneur d’origine indienne de la Caroline du Sud, a exhorté les électeurs républicains de son État à ne pas voter pour les candidats tenant des « discours enragés » sur l’immigration. Une fois vainqueur, Trump l’a nommée ambassadrice des États-Unis à l’ONU. Quant à Mitt Romney,

[...]