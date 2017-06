L’utérus artificiel est l’avenir de la femme

La féministe atypique Peggy Sastre considère la grossesse comme une source majeure d’inégalité sexuelle et d'aliénation. Pour offrir aux femmes la possibilité d'enfanter sans malheurs, elle rêve d'incubateurs.

Daoud Boughezala. Dans Ex utero (La Musardine, 2009) vous estimiez que « la femme s’est bien fait mettre par l’évolution ». Le beau sexe est-il vraiment si peu gâté par la nature ?

Peggy Sastre. À mon avis, que je ne veux imposer à personne, la grossesse et l’élevage des enfants sont l’une des pires sources d’aliénation possibles. C’est pourquoi, selon mon échelle de valeurs, les femmes ne pourront pas connaître de véritable autonomie tant qu’elles n’auront pas la possibilité de s’en débarrasser. Cela dit, au fil de mes recherches et du cheminement de ma pensée, j’ai un peu nuancé ce point de vue car, selon des critères purement darwiniens, la femme sort plutôt gagnante de l’évolution. Entre autres, parce que nous sommes aujourd’hui héritiers d’un matériel génétique constitué de deux fois plus de femmes que d’hommes.

Que voulez-vous dire par là ?

La grossesse et l’allaitement ont poussé les femmes ancestrales à la prudence, au dégoût du risque, à la dépendance – autant de facteurs qui leur ont permis une déperdition génétique bien moindre que les hommes. À l’inverse, au cours de notre histoire évolutive, en ayant quasiment la possibilité de mourir après avoir éjaculé, les hommes ne se sont pas privés pour mourir en masse sans jamais s’être reproduits ! Dans la savane, grandir sans père était difficile pour un enfant, mais sans mère, il en allait littéralement de sa survie. C’est de ce différentiel d’investissement parental que découle la grande majorité des différences comportementales entre hommes et femmes toujours observables aujourd’hui.

Par son déterminisme, votre « évoféminisme » qui repose sur une lecture darwinienne de l’histoire me rappelle l’orthodoxie marxiste. Dans votre raisonnement, les facteurs biologiques occupent une telle place que seule une révolution transhumaniste semble en mesure de libérer la femme asservie par son corps…

Je considère la biologie comme un point de départ et en aucun cas un repère normatif. À bien des égards, je ne pense pas du tout que la nature fait bien les choses, mais plutôt qu’elle

[...]