Pacifisme et autres fariboles

1. Des raisons de croire à la paix

Un amical lecteur m’adresse, depuis la Suisse, une série de questions qui le taraudent concernant la paix. D’après lui, malgré toutes les raisons que nous donnent chaque jour les journaux d’aggraver de plusieurs crans notre pessimisme, il est de notre devoir de croire à la paix, au rétablissement – ou à l’établissement – d’un monde meilleur (c’est-à-dire juste, équi-table, ouvrant la voie au bonheur universel et à la disparition des conflits). Il veut savoir jusqu’où me mène mon cynisme.

Je me montre sceptique.

Il n’y a, à mes yeux, et au risque de décevoir, aucune raison de croire à la paix. La guerre est la forme la plus naturelle et la plus conforme à ce qu’il est convenu d’appeler l’humain. Il n’est pas particulièrement glorieux de s’en réclamer ! Qu’y a-t-il de plus obscène qu’une femme portant fièrement dans son ventre un futur cadavre ? Observez-les, dans les jardins d’enfants, ces tortionnaires en culottes courtes, ces laissés-pour-compte au regard hagard, ces vamps en jupette… Le manège tourne, les types humains se répètent, les situations se ressemblent : le crime, individuel ou de masse, s’organise. Bientôt, on le fustigera. Bientôt, les pleureurs professionnels nous enjoindront à plus d’humanité. Quelques bourreaux seront condamnés… et le même mensonge sera repris par tous : il faut avoir à nouveau confiance en l’homme, en la vie… on passera ainsi d’un imaginaire de la catastrophe à un imaginaire du progrès.

Dieu me préserve donc d’une fonction de pacificateur, qui me transformerait en une solennelle nullité. Je préfère laisser chacun aller à sa perte selon ses moyens. Quant à l’humanité, elle n’est douée ni pour le meilleur ni pour le pire. Je ne lui trouve qu’un charme médiocre et, finalement, je serais favorable à son éradication. Il me répugnerait de devenir un symbole – fût-ce de la paix.

J’ai bien un ami qui est un véritable ambassadeur de la paix. Cela lui permet de vendre ses livres, de voyager de palace en palace, de devenir citoyen d’honneur de plusieurs villes et, comme il est musulman, modéré bien sûr, de prôner une poli-tique pacifique qui joue en faveur de ses croyances. Il a trouvé un excellent créneau et je l’en félicite. Le cynisme n’est pas à la portée de tout le monde.

2. La guerre civile n’aura pas lieu

Chaque pays suit ses intérêts, et ils coïncident rarement. Si vous voulez une image de l’avenir, imaginez une botte piétinant un visage… éternellement. Et puis, sans la guerre – des nations, des classes sociales, des sexes et des races –, l’humanité périrait d’ennui, ce que je me garderai bien de déplorer. L’être humain ne se suffit pas à lui-même. Il lui faut des drogues dures. La guerre en est une.

[...]